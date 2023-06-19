Ближе к природе и не слишком высоко: в какое жилье в настоящее время инвестируют украинцы?

Девелоперский рынок Киева и области постепенно оживает. Об этом осторожно говорят главные игроки, а также заявляют ведущие эксперты рынка недвижимости. О том, как это – строить во время войны, — а также о запросах от инвесторов и дальнейших перспективах рынка, говорим с Ириной Михалевой, CMO Alliance Novobud — девелопера с более чем 18-летним опытом строительства жилья.

Как, учитывая новую реальность и ситуацию с безопасностью, изменился инвестиционный пульс страны? Что может предложить Alliance Novobud?

Alliance Novobud — один из немногих застройщиков, который несмотря на войну, продолжает активно возводить жилые проекты в столице и пригороде Киева, в частности, в Броварах. Мы не двигали даты сдачи жилых объектов и не замораживали строительство. Несмотря на то, что война продолжается, есть признаки возвращения инвесторов и первые осторожные запросы на квартиры и нежилые площади в наших объектах.

Мы не прекращали деятельность ни на миг, а уже с 4 апреля 2022 года работа возобновилась на всех пяти строительных площадках. Речь идет о двух жилых проектах Illinsky House и Montreal House в Киеве, а также о Krona Park II, Madison Gardens и "Лавандовый" в Броварах. Наш, годами наработанный запас крепости, позволил не только заявить о возобновлении работ, но и активно строить.

Жилой комплекс в Броварах Krona Park II

Уже с лета прошлого года наблюдалось оживление продаж, началось возрождение роста рынка. Но новые ракетные угрозы и "блекауты" сильно ударили по рынку Киева и области, и зимой продажи снова упали. Впрочем, даже во время "блэкаутов" Alliance Novobud не прекращал строительство.

Весной спрос оживился, появилась тенденция роста продаж. В общем, сейчас спрос на недвижимость оцениваем на уровне 20% того, что был до войны. При сохранении настроений потребителей, аналогичных нынешним, рост рынка до конца года возможен еще на 12-15 процентов.

За время войны мы ввели в эксплуатацию пять домов. И уже к концу сентября собираемся вводить в эксплуатацию Illinsky House — наш знаковый проект бизнес-класса.

Рендер клубного дома Illinsky House на Подоле

Насколько активно сейчас инвестируют украинцы?

Тенденции таковы, что мы наблюдаем начало реализации отложенного спроса. В частности, среди клиентов, которые за последние три месяца приобрели недвижимость в Alliance Novobud, 30% – это те, кто интересовался нашими проектами еще в конце 2021-го – начале 2022 года. Они вернулись с четко сформулированным желанием инвестировать в недвижимость.

В настоящее время 85% покупателей жилья комфорт-класса составляют те, у кого остро стоит жилищный вопрос. К примеру, это люди, потерявшие свои дома из-за войны. Они обычно покупают недвижимость на высоких этапах готовности, часто рассматривают варианты с рассрочкой от застройщика.

Участились запросы на несколько санузлов, "мокрых зон" в помещении, что свидетельствует о том, что жилье покупают для совместного проживания нескольких семей. Зато уменьшилось количество тех, кто покупает квартиры для инвестиций. Доля инвестиционных жилищ в общем объеме продаж в настоящее время не превышает 15%.

Есть и немало новых клиентов, впервые заинтересовавшихся нашей недвижимостью. Часто это люди, уехавшие из страны с началом полномасштабного вторжения, но связывающие свое будущее с Украиной.

О планах развивать собственный бизнес в Украине заявляют также покупатели коммерческой недвижимости, которая еще совсем недавно не пользовалась спросом. И это несмотря на то, что война продолжается. Защищенное небо Киева и области придает нам уверенности.

Обновились ли принципы выбора оптимального объекта для инвестирования? На что обращают внимание инвесторы Alliance Novobud?

Сейчас инвесторы все меньше интересуются жильем экономкласса, в тренде – жилье категорий "комфорт" и "бизнес-класс". Инвесторы стали более требовательными, хотят вкладывать средства в качественную недвижимость.

Alliance Novobud еще до полномасштабной войны предусматривал в своих комплексах возможность использования подвальных помещений и подземных паркингов в качестве укрытия. Кроме того, покупая квартиру, потенциальные инвесторы также обращают внимание на две держательные стены в помещении, являющиеся нашим стандартом строительства.

Высокие этажи с панорамными окнами из-за военных угроз временно потеряли свою привлекательность в глазах покупателей.

Какие жилищные комплексы Alliance Novobud наиболее популярны в сегодняшних реалиях?

Кому-то нравится жить в Киеве, с видом на историческую его часть и Днепр, кто-то хочет проживать в динамичном комплексе делового центра столицы — поэтому выбирают соответственно Illinsky House или Montreal House.

Другие инвесторы предпочитают жилые за Киевом, с зелеными насаждениями рядом, красивой территорией, удобной инфраструктурой, неторопливой размеренной жизнью в экологически чистом районе — как Krona Park II, Madison Garden в Броварах. Еще кого-то привлекает малоэтажная застройка европейской стилистики "Лавандового" там же – бизнес-класса в пригороде с удобным транспортным сообщением со столицей.

Рендер жилого комплекса клубного формата "Лавандовый"

Как будет меняться рынок в ближайшее время?

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Впрочем, сегодня мы работаем над вызовами нового времени — возобновлением довоенных строительных темпов, поэтому активно строим, вводим в эксплуатацию готовое жилье, а также планируем запуск новых объектов.

Так что можно говорить, что девелоперский рынок постепенно оживает, покупатель возвращается. Ожидаем, что в целом по самым оптимистичным прогнозам рынок вырастет к концу года на 20%. Самое важное, что инвесторы поверили в нас, поверили в Киев.