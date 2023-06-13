Аронец о деле Сомхишвили, который требует от Киева $100 млн: от проигрыша российского олигарха выиграет город и киевские налогоплательщики, - СМИ

Только благодаря огласке и работе журналистов и активистов суд отказался проводить в закрытом режиме заседание по делу гражданина России Тамаза Сомхишвили, заявил 12 июня в своем Facebook общественный деятель, публицист и правозащитник Александр Аронец. Сомхишвили требует от общины Киева $100 млн или земельный участок, аналогичный Харьковской площади, передает "Гордон".

"Состоялось очередное заседание по делу дерибана денег киевской общины российским олигархом Сомхишвили. Это именно это дело, из-за моего внимания к которому запутинские адвокаты в Великобритании хотят наложить на меня санкции. Да, это не шутка, – написал он. – Собственно, россияне и их так называемые украинские адвокаты (ведь нельзя называться украинским адвокатом и защищать российского олигарха, которого в Великобритании защищают адвокаты [подсанкционных российских бизнесменов Аркадия и Игоря] Ротенбергов, "Роснефти" и иранского банка) пытались сделать кусочек России в украинском суде и перевести слушания по попытке отжима у Украины и общины $100 млн в закрытый режим. Но община не дала".

Аронец подчеркнул, что только благодаря огласке и работе журналистов и активистов суд отказался проводить заседание в закрытом режиме и деньги все еще не решено передать "российскому криминальному авторитету Тамазу Тобольскому".

"Поэтому они нас запугивают и даже нанимают юристов правительства России, гонорары которых – это сотни тысяч фунтов стерлингов. Я сегодня спросил адвоката Тараса Думича, как ему в компании путинских адвокатов? Но Думич не захотел отвечать на этот вопрос, а только с пеной во рту начал рассказывать, будто это я работаю на Россию и на этакого одиозного персонажа [экс-замглавы Киевской горгосадминистрации Дениса] Басса, который, по его словам, сейчас сидит в Москве (конечно же, ему об этом, вероятно, рассказал его клиент Сомхишвили, имеющий московскую прописку со времен [экс-мэра Киева Леонида] Черновецкого и знающий Басса. Но это настолько абсурдно, что я удивляюсь, ведь я, собственно, и писал о том, что вся эта афера Сомхишвили произошла благодаря Черновецкому и его тогдашнему подчиненному в КГГА Денису Бассу", – подчеркнул Аронец.

В материале говорится, что единственное решение суда по делу, которое он назвал справедливым – отказать Сомхишвили в его требовании у Киева $100 млн или другого участка под застройку, аналогичного Харьковской площади.

"То есть единственный, кто выиграет от проигрыша российского олигарха – это город Киев и киевские налогоплательщики, ведь наши деньги как налогоплательщиков не пойдут в карман россиянина, который к тому же, вероятно, на подконтрольных ему предприятиях ремонтирует российские боевые самолеты Су и Миг, что сегодня убивают украинцев. Так причем здесь Басс? На воре шапка горит? Именно россиянин Сомхишвили с коррупционером и предателем Бассом и заинтересованы в проигрыше киевской общины. Так что следим дальше за делом, очередное заседание которого состоится 11 июля. К слову, поскольку Тарас Думич так боится присутствия в зале общины, то приглашаю всех желающих присоединиться к заседанию 11 июля в 13.45 в Северном апелляционном хозяйственном суде в Киеве по адресу Шолуденко, 1а", – резюмировал активист.