В интернате в Днепре нашли ребенка со связанными руками, — Лубинец (фото)

В учреждении инспекторы обнаружили отсутствие укрытия, телесные повреждения у детей и антисанитарные условия.

Мониторинговая группа с проверкой посетила Днепропетровский детский дом-интернат и обнаружила вопиющие факты обращения с детьми. Об этом в своем телеграмм-канале 13 июня сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в заведении инспекторы увидели связанных детей, антисанитарию, тараканов в пищеблоке, отсутствие простейшего укрытия.

"Мониторинговая группа обнаружила: одного питомца в постели со связанными руками и применение к подопечным физического ограничения без правовых оснований, систематические случаи получения телесных повреждений, подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели грязную постель, изношенную одежду", — сообщил Лубинец.

Он отметил, что в учреждении отсутствует укрытие, так что во время воздушной тревоги дети просто остаются в комнатах или коридоре.

Согласно результатам мониторинга, инспекторы обнаружили, что детей в заведении ограничивали в движении, используя простыни или одежду.

"Один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом", — говорится в сообщении.

Такие действия Омбудсмен оценил как проявления пыток и жестокого обращения с детьми.

Кроме этого инспекторы выявили систематические случаи получения подопечными телесных повреждений.

"В докладных записках персонала говорится о травмировании детей в результате падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждений об осмотре травмированных врачами", — сообщают в Офисе Омбудсмена.

Лубинец подчеркнул, что ситуация в заведении взяла под личный контроль.

Напомним, что 7 июня Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты намерены перевезти украинских детей в оккупированный Крым и разместить их вблизи военных объектов, чтобы создать "живой щит" для своих баз.

19 мая Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула домой 14-летнюю девочку, депортированную ранее оккупантами в Россию.