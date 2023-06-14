"Отрезаны на год": украинцам объяснили, откроется ли курортный сезон в Одессе

Директор Украинского национального центра экологии моря предупредил, что токсические вещества будут продолжать накапливаться на морском дне еще не один год. А в полной мере оценить масштабы катастрофы, с которой столкнулось Черное море из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, можно будет уже во время осенних штормов.

В Одесской области как минимум год небезопасно для жизни купаться в море, рыбачить и отдыхать на пляжах. Таким образом курортный сезон в регионе в этом году из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС провален, рассказал директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

"Одна из главных проблем, которая возникла из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС — это заниженная соленость воды в Черном море", — сказал Коморин.

Он объяснил, почему именно эта проблема так сильно повлияла на экологию целого региона и сделала невозможным открытие курортного сезона.

В первую очередь большое количество пресной воды и токсических веществ, которые хлынули в Черное море после прорыва дамбы, изменили природную среду обитания бычков и мидий. Коморин выразил предположение, что большое количество этих обитателей Черного моря уже погибло и будет продолжать погибать.

"На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, рыбачить и употреблять морепродукты", — предостерег директор Украинского национального центра экологии моря.

Коморин предупредил, что токсические вещества будут продолжать накапливаться на морском дне еще не один год. А в полной мере оценить масштабы катастрофы, с которой столкнулось Черное море, можно будет уже во время осенних штормов.

Напомним, 13 июня директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Петр Буланович рассказал о том, как подрыв Каховской ГЭС отразится на Одессе. Если в городе установится 33-градусная жара, то уровень кислорода в морской воде резко снизится. Экологи предупреждают о цветении водорослей и смерти морских обитателей.

СМИ также писали о том, что что секретарь ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс 13 июня заявил о влиянии теракта на Каховской ГЭС на рост цен на продукты питания и проблемы с водоснабжением.