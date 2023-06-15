Буллинг девочки из Украины в Чехии: президент Петр Павел рассказал, почему встретился с ребенком

Чешского президента разозлило отношение детей к маленькой беженке из Украины, поэтому он пригласил ее к себе, чтобы показать гостеприимство и дружбу.

На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел встретился с девочкой из Украины Полиной Бутковской, которую травили сверстники в чешской школе. Петр Павел признался, что когда узнал об инциденте, его это очень разозлило. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"У меня было личное чувство. И я просто считал, что встретиться было бы правильно. Я разозлился, когда об этом узнал, и поскольку был детский день в Пражском замке, я подумал, что будет хороший случай пригласить его и проявить гостеприимство и дружбу", – сказал он.

Петр Павел осудил поступок чешских мальчиков и подчеркнул, что подобные проявления нетерпимости неприемлемы в демократическом обществе.

"Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах. А в случае ребенка, которому пришлось покинуть свою страну и друзей из-за войны, которому мы предложили безопасное убежище, особенно стыдно", — отметил Павел.

Напомним, что инцидент произошел во время школьной экскурсии. Сверстники девочки-беженцы из Украины Полины устроили ей травлю и плюнули ребенку в лицо. Ребенок зафиксировал ссору на видео, а запись в соцсетях распространила ее мать.