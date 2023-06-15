"Укрнефтебурение" требует соблюдения закона от АРМА и "Укрнафты", незаконно отбирающих активы компании, — СМИ

Компания хочет, чтобы все было по закону.

Частная газодобывающая компания "Укрнефтебурение" (УНБ) считает незаконным подачу 1 июня заявления в АМКУ от ПАО Укрнафта и Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о предоставлении разрешения на концентрацию в виде полученных "Укрнафтой" в управление активов "Укрнефтебурения". Об этом говорится в официальном заявлении компании на ее собственном сайте, в котором "Укрнефтебурение" законно аргументирует собственную позицию, передает "Телеграф".

Заявление в АМКУ

Так, как подчеркивают в "Укрнефтебурении", согласно статьям 23 и 26 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", участниками концентрации являются компании, которые получают контроль над определенными активами или субъектами хозяйствования, а также сами компании, над которыми устанаввливается контроль.

При этом участники концентрации в Антимонопольный комитет Украины подают совместное заявление относительно собственно концентрации. То есть, кроме заявления ПАО "Укрнафта" и АРМА, в их заявлении должна была быть представлена позиция "Укрнефтебурения", которая соглашается на подобную концентрацию в виде хотя бы подписи под заявлением. Однако никакой подписи заявления со стороны компании не было.

Что говорит закон

Кроме того, по закону заявление о концентрации должно содержать информацию о каждом из участников концентрации. Например, их видов деятельности, объемов товаров, перечня не менее 5 крупнейших независимых покупателей каждого из участников концентрации, организационной структуры с указанием наименования и т.п. И опять же этой информации в заявлении нет.

Все это, по мнению владельцев компании, может свидетельствовать о намерениях неустановленного круга заинтересованных лиц осуществить рейдерский захват ЧАО "Укрнефтебурение", легитимизируя свои незаконные действия путем введения в заблуждение членов Антимонопольного комитета Украины для получения соответствующего разрешения на концентрацию.

Рейдерский захват

Принятие АМКУ заявления о предоставлении разрешения на Заявленную концентрацию с такими нарушениями законодательства может привести к принятию АМКУ незаконного и необоснованного решения, в результате которого может произойти монополизация рынка природного газа.

Поэтому УНБ как участник концентрации настаивает на привлечении Компании к заявлению (делу) о предоставлении разрешения на концентрацию и готова предоставить в АМКУ все необходимые документы и информацию, чтобы АМКУ смогло провести полное и беспристрастное исследование заявления.

Компания хочет соблюдения закона

Напомним, этому заявлению предшествовал ряд судебных решений по аресту активов УНБ, которые сама компания считает незаконными и активно опровергает в судах высших инстанций.