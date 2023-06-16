Более 600 тысяч на подогрев ступенек в парке: в Днепре объявили новый тендер

Днепровские чиновники решили оборудовать электроподогревом ступеньки в Центральном парке культуры и отдыха. Адвокаты обратили внимание на абсурдность бюджетных расходов.

Коммунальное предприятие "Городская инфраструктура" Днепровского городского совета объявила тендер на подогрев ступенек в парке Шевченко. Предложение размещено 16 июня на онлайн-платформе Prozorro.

Заказчик предлагает заплатить за это 614 681 гривну. Ступеньки №28 возле здания "Маяк" в Центральном парке культуры и отдыха хотят оборудовать электроподогревом.

"Здесь достаточно крутой спуск. Ступеньки долгое время были аварийными, они сделаны из гранита. Во время морозов они покрываются снегом и льдом, становясь очень скользскими. В этом году коммунальщики сделали ремонт этих ступеней", — пишет местное издание gorod.dp.ua.

Местная адвокат Юлия Седега обратила внимание на данный тендер.

"Полиция Днепропетровской области, Днепропетровская областная прокуратура, до какого еще абсурда нужно довести растраты городского бюджета городскими чиновниками?" — спросила она.

Комментарии представителей власти Днепра на момент публикации новости отсутствовали.

Напомним, что 14 июня журналист проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал о тендерах по капитальному ремонту временных укрытий в Киеве. Чиновники тратили 286 тысяч гривен на металлопластиковые двери Steko, которые стоят 6 500 гривен за один квадратный метр.

Фокус также писал, что Днепровская РГА в Киеве решила купить в укрытие 300 кожаных барабанов почти за 900 тысяч гривен.