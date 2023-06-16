Офис президента получил предупреждение от Европарламента из-за попыток устранения Кличко от управления столицей, - СМИ

В резолюции Европарламента "Устойчивое восстановление и интеграция Украины в евроатлантическое сообщество" есть призыв к высшему руководству Украины продолжать укреплять местное самоуправление, которое является важной составляющей будущей реконструкции, отстройки и восстановления. Этот акцент важен в контексте конфликта Офиса президента и городского головы Киева Виталия Кличко, которого Банковая хочет отстранить от поста главы Киевской городской государственной администрации, пишет "Зеркало недели".

"В ЕП особо подчеркивают необходимость прозрачной архитектуры управления и требуют сохранения достижений реформы децентрализации, в том числе независимости и ответственности местного самоуправления как отдельной части публичной власти. Но в Украине мы наблюдаем совсем другие процессы. Как сообщало накануне ZN.UA, на Банковой уже обсуждали вопрос принятия президентом решения о смещении с должности главы КГГА Виталия Кличко", — пишет издание.

В статье отмечается, что, потеряв должность главы КГГА, Кличко потеряет также возможность руководить исполнительным органом Киевсовета.

"Де-факто это будет означать потерю влияния на дела в городе избранного киевлянами местного самоуправления. В свою очередь, президент Зеленский увольнением Кличко подтвердит, что его цель не реформа, а единоличный контроль над столицей", — отмечается в статье.

Решение об увольнении Виталия Кличко с главы КГГА не будет воспринято демократическими силами и международными партнерами Украины, предупреждает издание.

"Согласно информации ZN.UA, эти решения будут проводить через СНБО. В частности, сегодня было сообщено о созыве заседания органа по инициативе президента, на котором будут обсуждаться результаты проверки убежищ Киева, за состояние которых ОП критиковал мэра. Однако международные партнеры вряд ли будут приветствовать такой антидемократический шаг Зеленского, даже если он будет обоснован вопросом безопасности", — говорится в публикации.