Украинцев предупредили о риске инфекций из-за наводнения: как защититься от болезней

Потоки воды размыли канализации и свалки, разнеся возбудителей инфекций по Херсонской, Николаевской и даже Одесской областям. Инфекционисты ожидают вспышки заболеваний в ближайшие две недели, когда закончится инкубационный период.

После наводнения в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области значительно вырос риск инфекций. Издание Deutche Welle выяснило у инфекционистов, что грозит украинцам, и как можно защититься.

Уровень воды постепенно спадает, и украинцы уже начали возвращаться в свои дома, но расслабляться рано, поскольку из-за катастрофы может начаться вспышка инфекционных болезней, в первую очередь кишечных и зоонозных (общих для животных и человека). Специалисты советуют тщательно следить за качеством еды и питья, чтобы не подхватить болезнь.

Как рассказал глава врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, потоки воды, хлынувшие из Каховского водохранилища, размыло свалки мусора и канализационные стоки в низовьях Днепра. Многие жители Херсонской, Николаевской и Одесской областей могут подхватить кишечную инфекцию, если они будут пользоваться грязной водой для купания, мытья посуды, продуктов и других технических нужд.

Наводнение в Херсоне после взрыва Каховской ГЭС Фото: УНИАН

Он добавил, что с момента разрушения дамбы Каховского водохранилища прошло уже достаточно времени для появления симптомов инфекционных заболеваний, поскольку их инкубационный период длится около 10 дней. В течение ближайших двух недель они должны проявиться.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подтвердил, что ближайшие две недели станут критическими для украинцев, поскольку метеорологи прогнозируют повышение температуры в южных регионах. Состояние морской и речной воды уже значительно ухудшается, а жара обострит эпидемиологическую ситуацию, ведь ускорит развитие биофлоры. Есть высокий риск заражения гепатитом А, сальмонелезом, холерой и ботулизмом из-за мора рыбы.

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях с 19 июня запретили купаться и ловить рыбу. Как утверждает Игорь Кузин, в Одесской области ситуация весьма опасная, поэтому местным жителям не стоит игнорировать запреты, чтобы не заразиться.

Как отметил Кузин, после наводнения эксперты постоянно проверяют качество воды в Украине, для этого Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях установили приборы для быстрого анализа, которые выдают результат за 18 часов. Воду из скважин и централизованной системы подачи можно безопасно употреблять, кроме того можно смело пить воду из бутылок и цистерн, которые привозят в пострадавшие районы. Самая большая опасность таится в личных колодцах, куда намыло много ила — такую воду пить нельзя. Ее можно дезинфицировать специальными таблетками, которые передали территориальным общинам.

6 июня ОК "Юг" сообщило о взрыве россиянами плотины Каховской ГЭС. В результате ниже по течению Днепра началось затопление.

16 июня стало известно о первом случае инфекции в Крыму после подрыва Каховской ГЭС. Одного из российских военных госпитализировали с тяжелой формой болезни.