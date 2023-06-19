Кубраков рассказал, как Япония поможет Украине с восстановлением пострадавших территорий

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство реконструкции Японии будут обмениваться опытом ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, а также предоставлять друг другу консультационную и техническую поддержку в вопросе восстановления пострадавших громад и территорий. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве и продвижении устойчивого восстановления городов подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр по восстановлению Японии Хиромичи Ватанабэ. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"Опыт агентства реконструкции в восстановлении инфраструктуры после Великого восточнояпонского землетрясения, возвращении нормальности в пострадавшие районы для нас является бесценным. Особенно сейчас, когда террористический акт РФ по подрыву Каховской ГЭС привел к одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Успешный опыт наших японских коллег позволит избежать многих ошибок в планировании и реализации проектов восстановления, а значит мы сможем сэкономить время и делать все намного быстрее и эффективнее", — написал Кубраков.

Он поблагодарил министра Хиромичи Ватанабэ и команду агентства реконструкции за поддержку и готовность как можно быстрее начать практический обмен опытом.

По словам министра по восстановлению Японии Хиромичи Ватанабэ, опыт Японии демонстрирует, что перед стартом полноценного восстановления ключевым является обеспечение базовых потребностей населения пострадавших громад. Речь идет, в частности, о жилье, критической инфраструктуре (системы тепло-, водо — и электроснабжения) и восстановлении экономической активности в громадах.

Стороны договорились, что именно на этом направлении работы Министерство восстановления и Агентство реконструкции уже в ближайшее время активизируют обмен опытом. Сам же обмен будет происходить путем организации регулярных двусторонних встреч, воркшопов и семинаров, говорится в сообщении Кубракова.

Агентство реконструкции, созданное в феврале 2012 года, является главным органом правительства Японии, ответственным за процесс восстановления после Великого восточнояпонского землетрясения 11 марта 2011 года. Оно вызвало тройную катастрофу — землетрясение, цунами и ядерную аварию на АЭС в Фукусиме.