Количество погибших растет: спасатели показали, как справляются с последствиями подрыва Каховской ГЭС (фото)

Жителям Херсонской и Днепропетровской областей спасатели продолжают подвозить питьевую воду, несмотря на риски. Так, во время ликвидации последствий наводнения на Херсонщине российские оккупанты уже ранили 16 ликвидаторов.

Спасатели продолжают находить тела людей, которые погибли из-за наводнения, спровоцированного подрывом дамбы Каховской ГЭС. Им уже удалось обнаружить 21 погибшего, говорится в сообщении МВД Украины.

"Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых. Сейчас 21 человек погиб, в том числе пять — из-за прицельных выстрелов россиян", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По информации пресс-службы профильного министерства, во время двух недель, которые длится ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС, 28 людей были ранены. Среди них — и 16 ликвидаторов.

Сейчас полицейские продолжают обеспечивать людей в пострадавшем регионе (Херсонская область, — ред.) питьевой и технической водой.

О ситуации в Херсонской области сообщила также пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня спасатели откачали более 18,3 тыс. тонн воды из 223 подвалов и домов. С начала работ — более 182,3 тыс. тонн из 795 домов и подвалов", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что с начала ликвидации последствий подрыва Дамбы Каховской ГЭС уже привезли пострадавшим людям 544 тонны воды.

В Херсонской области спасатели каждый день подвергают себе опасности, доставляя людям воду Фото: ГСЧС

Ликвидируют результаты техногенного паводка и в Днепропетровской области. Там без воды остались жители Никопольского и частично Криворожского районов. Спасатели продолжают подвозить техническую и питьевую воду.

Спасатели продолжают подвозить в Днепропетровскую область питьевую воду Фото: ГСЧС

Проблемы с водой наблюдаются и в Кривом Роге, так как значительная часть города "питалась" водой именно из обмелевшего сейчас Каховского водохранилища.

В некоторых микрорайонах воды нет вообще. Туда коммунальщики подвозят питьевую воду. Также в городе создали придомовые питьевые колонки: воду из них можно употреблять для питья и приготовления пищи.

Страдают также жители многоэтажных домов практически во всем городе: на верхние этажи вода не доходит. В городе введен режим экономии водных ресурсов: строго запрещено использовать воду для полива садовых участков. Запрет коснулся также работы автомоек. Большинство криворожских фонтанов также не работает из-за режима строгой экономии воды.

В регионе по информации чиновников уже стартовало строительство канала "Ингулец-Южное", который должен решить проблему с питьевой водой для горожан.

Напомним, жителей Криворожского района призвали сделать трехдневный запас воды. По словам начальника Криворожской РВА, три общины лишены водоснабжения полностью, еще несколько общин — частично. Днепровская ОВА направила в каждую из них емкости с запасами в 24 кубометра.

А 19 июня украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.