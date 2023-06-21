Украина может получить спецприглашение в НАТО, — Ермак (видео)

Андрей Ермак попытался донести до мирового сообщества, что отсутствие четкой реакции Альянса на вступление Украины в НАТО очень деморализирует простых украинцев.

Украина может в ближайшем будущем получить приглашение в НАТО с "открытой датой". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в среду 21 июня, выступая в американском стратегическом центре Atlantic Council.

"Мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал", — сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что Украина как никогда сейчас нуждается в членстве в НАТО, так как это обеспечит нашей стране безопасность. Ермак также сказал, что в Украине ждут четких сигналов от Альянса.

А еще Ермак во время своего выступления заявил о том, что отсутствие со стороны НАТО конкретных сигналов очень деморализирует граждан.

Глава ОП также отметил, что до непосредственного вступления в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности, которые дадут нам достаточно возможностей для обороны.

Выступление Ермака перед Atlantic Council: о чем еще говорил политик

Во время своего выступления Ермак коснулся темы безопасности. Он подчеркнул, что Атлантический совет является одним из ведущих аналитических центров в сфере международной политики, который объединяет мощный и влиятельный коллективный интеллект.

Кроме того Украине необходима поддержка Атлантического совета, так как страна пытается победить государство-агрессор Россию.

"Лозунг Атлантического совета — "Работать вместе, чтобы обеспечить будущее. Восстановление атлантического сообщества для противодействия глобальным вызовам" — целиком и полностью соответствует надеждам Украины, которая не видит своего будущего без коллективного и демократического Запада", — добавил Андрей Ермак

Смотреть с 5:18

Напомним, 21 июня стало известно, что на саммите НАТО объявят о многолетнем пакете помощи для Украины. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, украинские военные продолжают ежедневную борьбу с российской агрессией. Новый пакет помощи нужен для того, чтобы ВСУ окончательно ушли от советской модели армии.

Заметим, что 17 июня СМИ писали о том, что лидер США Джон Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО. По словам журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, политик дал отрицательный ответ на прямой вопрос.