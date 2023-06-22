Взрыв на Запорожской АЭС: в каких городах можно купить йодистый калий (инфографика)

Из-за паники, вызванной заявлением украинского президента о готовящемся теракте на Запорожской АЭС, в Киеве уже ощутили дефицит препаратов йодида калия.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 июня, предупредил о том, что российские военные вероятнее всего готовя террористический акт на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Обращение украинского лидера спровоцировало панику и люди массово начали скупать в аптеках средства защиты от радиации.

Фокус решил разобраться, где сейчас в Украине можно купить йодистый калий и сколько он стоит в аптеках.

В 2023 году, как видно на сайте предзаказа и бронирования медицинских препаратов, в нашей стране можно купить три варианта препаратов йодида калия.

Так, людям предлагают приобрести "Калия йодид-125-Дарница" (таблетки по 125 мг №10), "Калия йодид таблетки по 0.25 г №10 ПАТ "Монфарм" и "Калия йодид Solution Pharm" (таблетки по 125 мг №10).

Где сейчас купить таблетки йодида калия

Йодид калия Solution Pharm в южных регионах Украины можно купить только в Белозерке и Большой Александровке. И если еще в феврале 2023 года спросу на препарат не было, то в марте цена взлетела до 150 грн за 10 таблеток.

Цена на этот препарат йодистого калия начала подниматься еще в марте

Во Львове препарат остался уже только в одной аптеке, где его можно купить за 104 гривны. В Днепре таблетки пока еще можно выкупить в трех аптеках и стоят они там 104 гривны за 10 таблеток на блистере.

Цены на один из препаратов йодида калия в западном регионе Украины стартуют от 165 гривен и поднимаются до 201. Дороже всего таблетки стоят в Одесской области. Там в аптеках за 10 таблеток йодида калия просят 219 грн.

Можно ли купить йодид калия в Киеве

В Киеве препарат производства "Монофарм" остался в наличии только в двух аптеках. Там его можно приобрести за 153 гривны. Никаких других таблеток йодида калия в столице Украины не осталось.

Спрос на этот препарат резко возрос еще в первых числах июня и сейчас средняя цена составляет порядка 130 гривен за 10 таблеток.

После заявления Владимира Зеленского о возможном взрыве на ЗАЭС резко подскочили цены на препараты йодистого калия

В каких городах, расположенных в зоне поражения ЗАЭС, продают препараты йодида калия

В Кривом Роге, который в случае взрыва на ЗАЭС войдет в зону отчуждения, йодид калия можно приобрести только в одной аптеке по предзаказу. За блистер с 10 таблетками нужно заплатить 160 гривен.

В Никополе осталась только одна аптека, в которой таблетки стоят 170 грн (за 10 штук).

В Запорожье таблетки йодида калия остались только в 4-х аптеках. Минимальная цена за 10 штук — 92 гривны. Максимальная — 104 грн.

В Марганце, который тоже попадет под радиационный удар в случае взрыва на ЗАЭС, препаратов йодистого калия нет ни в одной аптеке.

Напомним, 22 июня СМИ писали о том, что в аптеках Киева массово скупают средства защиты от радиации. Минздрав Украины призвал не принимать бездумно йодид калия для "профилактики". Там говорят, что в случае опасности нужно находиться в укрытиях и следовать указаниям органов власти.

А 21 июня Фокус писал о том, что в случае взрыва на ЗАЭС в зоне отчуждения окажутся три больших города. Если российские военные подорвут ЗАЭС, два миллиона украинцев по словам Лалы Тарапакиной, нужно будет немедленно отселить из Мелитополя, Запорожья и Кривого Рога.