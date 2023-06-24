Минобороны получило в управление "Укрнафту" с нарушением закона – СМИ

Министерство обороны Украины должно прекратить руководить полученными ею ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", а руководитель обеих компаний Сергей Корецкий должен лишиться должности в одной из них. Такие выводы можно сделать из депутатского обращения народного депутата Украины Алексея Кучеренко в Антимонопольный комитет Украины, передает "Телеграф".

В своем обращении политик акцентирует внимание на том, что Минобороны руководит 50%+1 акция "Укрнафта" и 56,9464% "Укртатнафты", что требует от АМКУ предоставления разрешения на концентрацию. Так, согласно статье 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", концентрацией считается получение контроля за более чем 25% и 50% акций предприятия.

"Согласно статье 20 Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" органы власти обязаны получать разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию в случаях, предусмотренных законом. А значит, должно было предоставляться разрешение", — отмечает в своем обращении Алексей Кучеренко.

При этом на официальном веб-сайте Антимонопольного комитета отсутствует информация о принятии Комитетом решений по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении Министерству обороны Украины разрешения на концентрацию в виде получения в управление пакетов акций ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". То есть эти концентрации могли состояться без получения разрешений Антимонопольного комитета Украины, наличие которых необходимо.

Также разрешение на концентрацию требуется и для совмещения Сергеем Корецким руководящих должностей сразу в двух предприятиях — ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Соответствующий запрос Алексей Кучеренко подавал уже дважды.

"Бездеятельность Антимонопольного комитета Украины по непринятию распоряжений о начале рассмотрения дел и соответственно решений о нарушении с наложением штрафов за осуществление концентраций без разрешения Комитета может давать рынку ложные сигналы относительно возможного избегания ответственности за несоблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции", — отмечает нардеп.

В связи с этим Алексей Кучеренко просит предоставить информацию, поступали ли в АМКУ разрешение на концентрацию Министерством обороны активов "Укрнафты" и "Укртатнафты" и если не поступали, сообщить, какие меры были приняты на это нарушение законодательства. В частности, политик требует расследования Антимонопольным комитетом.

Также он считает целесообразным выяснение соответствия требованиям законодательства совмещения гражданином Корецким С.Ф. руководящих должностей в ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" и рассмотрения дела по признакам совершения АРМА нарушений при отказе проведения конкурса на определение управляющего арестованными активами ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Как неоднократно сообщало "Укрнефтебурение", ПАО "Укрнафта" и АРМА грубо нарушают закон, пытаясь получить от АМКУ разрешение на концентрацию активов "Укрнефтебурения" с нарушениями процедуры.