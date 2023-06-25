20 лет обманывал украинцев: под Киевом задержали россиянина-гипнотизера (видео)

Подозреваемый в ходе своей деятельности использовал фальшивые банкноты и навыки гипноза, а его жертвами стали как минимум 10 человек. Теперь россиянину грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киевской области задержали россиянина, который при помощи гипноза вручал людям сувенирные купюры, на которых дорисовывал от руки нули. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области 24 июня.

По словам пресс-секретаря полиции Ирины Прянишниковой, жертвами злоумышленника стало как минимум 10 человек. При этом, в течении последних 20 лет он ездил по областям Украины и обманывал там граждан при помощи своих способностей.

Одна из пострадавших женщин, которая является сотрудницей салона красота, делится, что к ним заведение зашел мужчина и начал спрашивать о подарочных сертификатах. Он якобы хотел сделать своей жене подарок.

В разговоре с девушкой он постоянно пытался ее заговорить и при этом якобы очень спешил. Терминал не работал, поэтому он дал сотруднице салона якобы 200 евро.

Сувенирную купюру он также подсвечивал, тем самым показывая водяные знаки для убедительности. Пострадавшая выписала сертификат, отдала ему сдачу и он ушел.

Только после этого девушка осознала, что с купюрой что-то не так, а спустя сутки прочитала похожую историю в новостях.

По словам сотрудников полиции, схема была довольно хитрой. Злоумышленник брал сувенирную купюру, где об этом было написано на иностранном языке, номиналом ноль евро, к которой он ручкой дорисовывал цифры.

Его деятельность длится уже практически 20 лет и полиция сталкивалась с подобными случаями во многих украинских областях, но словить его удалось только сейчас. Он очень хорошо умел вызывать доверие и выдумывал каждый раз другую историю.

Жил он в Киеве, но является выходцем из Азербайджана с российским паспортом. Более 10 лет у него не было постоянной работы, а жил он за деньги, которые удалось заполучить обманным путем.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей сроком 57 суток. Всего ему грозит 7 лет лишения свободы, так как речь идет о тяжком преступлении — изготовление и распространении поддельных купюр.

Напомним, 29 мая сообщалось о том, что полиция задержала двух мужчин, снимавших работу ПВО. Одна из киевлянок заметила, как люди фиксируют на видео работу ПВО в столице и сообщила об этом правоохранителям. В результате были задержаны двое молодых людей 23 и 26 лет.