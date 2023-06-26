В Харькове санитар психиатрического учреждения до смерти забил пациента: подробности (фото)

Медицинский работник больницы пытался успокоить агрессивного пациента. Он сначала душил подопечного заведения, а затем бил его кулаками.

В областной клинической психиатрической больнице Харькова произошло убийство. Санитар до смерти забил пациента кулаками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

Так, 21 июня в психиатрическое учреждение в сопровождении работников бригады скорой медицинской помощи и полицейских доставили 46-летнего гражданина с тяжелым психическим расстройством. Мужчина вел себя неадекватно и агрессивно.

Когда пациента поместили в палату, он продолжил буянить и оказывать физическое сопротивление персоналу заведения. Между мужчиной и санитаром возник конфликт. Для обездвиживания агрессивного пациента 45-летний санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего.

Далее санитар, который существенно превосходил пациента в весе и физической силе, со значительной силой начал наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу. Поняв, что пациент перестал дышать, санитар позвал медиков, заявив, что состояние мужчины резко ухудшилось и ему необходимо провести реанимационные мероприятия.

Правоохранители допросили свидетелей и установили обстоятельства убийства пациента.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину. Как выяснилось, он еще работал обвальщиком мяса на одном из мясокомбинатов.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в полиции.

Напомним, что российские оккупанты в Бердянске душили и избивали 16-летнего Тиграна Оганесяна на глазах у его бабушки, а затем вывезли в неизвестном направлении.

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