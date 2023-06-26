Дело Екатерины Гандзюк: заказчик убийства Мангер получил максимальное наказание (фото)

Перед судом предстали заказчик нападения на херсонскую активистку Владислав Мангер и его подельник Алексей Левин.

Днепровский районный суд Киева объявил приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в понедельник, 26 июня.

Заказчика Владислава Мангера и организатора убийства Алексея Левина приговорили к 10 годам лишения свободы. Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина — в организации.

Суд объявил приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Фото: Офис генпрокурора

Прокуроры просили максимально возможное наказание обоим. Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил им наказание в виде 10 лет заключения. Также с них взыщут в пользу потерпевших по 5 млн грн за моральный ущерб.

Суд над Менгером и Левиным длился более трех лет.

Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина — в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Фото: Офис генпрокурора

Убийство Екатерины Гандзюк: что известно об этом деле

В начале июля 2018 года в то время председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Чтобы отвести от себя подозрения, он делегировал поиск организатора помощнику депутата облсовета Алексею Левину. Тот в свою очередь поручил это дело Игорю Павловскому, который и нашел исполнителя нападения на девушку — Сергея Торбина.

Торбин решил напасть на активистку и плеснуть ей в лицо кислоту. Сначала заплатил двум мужчинам (Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому) за то, чтобы они некоторое время следили за Гандзюк, изучая ее график и привычки. Еще одному мужчине — Виктору Горбунову — поручил купить в магазине кислоту.

31 июля 2018 года в 8:45 Никита Грабчук, которому также заплатит Торбин, вылил на Екатерину кислоту. Девушку он подстерег возле ее дома.

На Екатерину плеснули кислотой, когда она віходила из подїезда собственного дома

Девушку госпитализировали. А 4 ноября 2018 года Екатерина умерла, так как 40 процентов ее тела было поражено химическими ожогами.

Началось следствие, в ходе которого правоохранители вышли на всех участников убийства активистки.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападавших: Торбину — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу и Вишневскому — по 4, Горбунову — 3 года лишения свободы.

В октябре 2020 года суд вынес приговор и Игорю Павловскому.

Напомним, 24 апреля 2019 года напавшие на Гандзюк признали свою виновность. Они предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении.

СМИ также писали о том, что 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку.