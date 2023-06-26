Кратковременные дожди с грозами: синоптики озвучили прогноз погоды на рабочую неделю (видео)

Температура воздуха будет стабильной и комфортной +20… +25 градусов.

В ближайшие дни в большей части Украины ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во вторник, 27 июня, в восточных, северо-восточных, днем и западных, также Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины ожидается сухая погода.

В ночные часы температура составит +11… +16 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до +20… +25. В южных регионах ночью будет +15… +20 градусов, днем +24… +29.

28-29 июня в большей части Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, преимущественно в дневные часы. Температура существенно не изменится, только днем в четверг в южных регионах ожидается похолодание на 2-4 градуса.

В пятницу, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью термометры в Украине покажут +11…+16, днем ртутные столбики поднимутся до +20… +25 градусов.

Напомним, 24 июня СМИ сообщили, что внезапный шторм во Флориде (США) заставил пассажиров круизного лайнера "Independence of the Seas" бежать в укрытие, когда они поднимались на борт в порту на мысе Канаверал.

Ранее, 23 июня Львов накрыло мощной бурей и ливнем, которые спровоцировали значительные проблемы на улицах города. Ураган повалил деревья, что помешало движению транспортных средств.