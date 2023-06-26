Контролируемые директора кредитора Argentem "слили" в суде работающие компании GNT Group, поставив под риск экспорт украинского зерна — СМИ

"Свои" контролируемые директора Джона Паттона, регионального директора американского фонда Argentem Creek Partners (ACP) "слили" в суде по банкротству работающие компании украинского холдинга GNT Group с их трудовыми коллективами, поставив под риск контракты и отгрузки украинского зерна на экспорт во время войны. Об этом пишет издание "Дело", которое исследовало историю противостояния между иностранным кредитором и украинским стивидорным оператором.

Журналисты издания напомнили, что банкротом можно считать компанию, которая не может рассчитаться по предъявленному долгу — то есть неплатежеспособную.

В судебных исках Madison Pacific Trust Limited — агент Argentem Creek Partners, который не является кредитором украинских компаний GNT Group, выставил требования на сумму около 15 млн грн к "Олимпекс Купе Интернейшнл" и около 80 млн грн к "Металзюкрайн корп лтд".

Новоназначенные подконтрольные директора от кредитора — юристы Hillmont Partners Игорь Кулак ("Олимпекс") и Андрей Дашо "(Металзюкрейн") — без возражений (и явно незаконно) признали задолженность перед Madison, а также заявили, что компании не способны погасить задолженность из-за отсутствия средств в необходимом размере.

Зато представители трудовых коллективов "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд" утверждают, что на счетах было больше средств, чем заявлено к уплате. То есть, они были платежеспособными. Ведь компании в то время активно предоставляли услуги по перевалке агропродукции в порту в рамках зернового коридора.

Напомним, инвестиционный фонд ACP в конце прошлого года, во время войны с рф, объявил о принудительном взыскании долга с холдинга GNT Group. Кредит под залог корпоративных прав был взят в конце 2019 года. Согласно договорным документам, сторона кредитора получила право на принятие определенных управленческих решений.

20 декабря 2022 года фонд дал украинцам на выполнение обязательств ($75 млн плюс проценты) пару часов. И в тот же день, с помощью Madison Pacific Trust Limited сменил директоров трех украинских компаний: "Олимпекс Купе Интернейшнл", "Металзюкрайн корп лтд" и "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт". Управлять стивидорным бизнесом назначили людей без опыта — львовских юристов от юркомпании Hillmont Partners. Адрес регистрации компаний изменили с Одессы на Львов (по адресу офиса Hillmont Partners).

Как ранее предположили журналисты "Бизнес Цензора", такое изменение понадобилось ACP, чтобы воспользоваться связями юристов во львовской судебной системе. Более того, нынешние и бывшие партнеры Hillmont Partners имеют давние связи не только во Львове, но и на самой высшей лестнице украинской власти.

В начале февраля 2023 года Джон Патон публично объявил о том, что он инициирует банкротство компаний холдинга.

В феврале Хозяйственный суд Львовской области открыл производство по делу о банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл". А в марте — о банкротстве "Металзюкрайн корп лтд". Оба решения принял судья Андрей Цикало.

В свою очередь трудовой коллектив GNT Group оспаривает эти решения как незаконные. Сейчас дела по обеим компаниям находятся в Западном апелляционном хозяйственном суде.

Очередное заседание этого суда (судьи Вера Грицив, Оксана Зварич и Ирина Малех) должно состояться 27 июня этого года.

В общем дело слушается уже четыре месяца, а суд не приступил к его рассмотрению по существу.