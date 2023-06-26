Убийство журналиста Шеремета: судебное разбирательство спустя 3 года начали с самого начала

Рассмотрение дела о гибели началось сначала из-за смены присяжных. Следующее заседание назначено на 21 августа.

Судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, которое уже продолжается почти три года, начинается с самого начала. Об этом рассказал корреспондент УП из суда.

Из трех присяжных, назначенных для участия в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, двое не смогли принять участие. Один из них был мобилизован в ряды Национальной гвардии, а другой покинул страну. В связи с этим, в сентябре 2022 года эти присяжные были уволены.

Новый состав присяжных был отобран 2 июня 2023 года для участия в суде по делу убийства журналиста Павла Шеремета. В этот состав вошел один присяжный, который остался от предыдущего состава, а также один из запасных присяжных, который был приглашен для замещения отсутствующего участника.

В результате смены присяжных рассмотрение дела по убийству журналиста Павла Шеремета должно начаться с самого начала. На данный момент процесс еще не запущен, и судебное разбирательство ожидает начала.

Заседание, которое было запланировано на 23 июня, было перенесено из-за отсутствия двух из трех обвиняемых. Только Юлия Кузьменко явилась на заседание, в то время как Яна Дугарь сообщила, что находится на учениях. Причина отсутствия Андрея Антоненко не была озвучена, однако прокурору были предоставлены документы, объясняющие его отсутствие. В связи с этим, заседание было перенесено, чтобы обеспечить участие всех обвиняемых и справедливое рассмотрение дела.

Следующее заседание назначено на 21 августа.

Напомним, следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.

Как стало известно, журналист накануне трагедии жаловался на слежку. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Шеремет выехал из дома и проехал несколько десятков метров.