"Бутылку разбили об голову": в Ирландии после спектакля напали на украинского актера (фото)

По информации журналистов, нападающих было пятеро — 2 мужчины и 3 женщины. В полиции до сих пор их не задержали, но расследование продолжается.

В Ирландии госпитализировали украинского актера Александра Грекова, которому неизвестные бандиты разбили об голову стеклянную бутылку. Об этом сообщает издание Irish Mirror 26 июня.

По информации журналистов, украинец приехал выступить в Abbey Theatre в Дублине и 24 июня, после спектакля на улице его перехватила группа головорезов. Они сначала разбили ему об голову стеклянную бутылку, чтобы актер потерял сознание, а после этого нанесли удар в лицо.

Заместительница управляющего директора по международным связям Национального театра Леси Украинки Анастасия Павленко поделилась некоторыми подробностями случившегося от лица Александра Грекова. Инцидент произошел рядом с театром Abbey после спектакля.

"Он курил возле главного входа, и группа людей пыталась вырвать сигарету изо рта и забрать пачку. Александр попытался пойти за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?" и группа людей начала бить его бутылкой. Бутылку разбили ему об голову. Еще его кусала какая-то девушка", — говорится в сообщении.

В Ирландии из-за пачки сигарет избили украинского актера Александра Грекова Фото: Irish Mirror В Ирландии из-за пачки сигарет избили украинского актера Александра Грекова Фото: Irish Mirror

Всего нападавших было пятеро — 2 мужчины и 3 девушки. Анастасия увидела окровавленного актера только после того, как он уже лежал в крови на одной из улиц Дублина. Она увидела дыру в голове, поэтому была потрясена произошедшем. Полиция и скорая помощь оперативно приехали на место преступления и оказали необходимую помощь.

"Мы счастливы, что он жив. Сейчас он неплохо себя чувствует, принимает обезболивающие. Он в порядке, но у него огромные раны на лице", — говорится в сообщении.

В местной полиции заявили, что в результате инцидента никого не арестовали, однако расследование продолжается.

Украинские актеры в Ирландии: что известно

Актеры и постановщики в составе 28 человек прибыли в Ирландию из Украины, где выступили с украинской версией ирландского спектакля "Переводы".

Так как в Украине продолжается полномасштабная война, руководство Национального театра Леси Украинки было вынуждено обращаться за помощью к Министерству культуры и Министерству обороны, дабы мужчины могли покинуть территорию страны.

Спектакль "Переводы" рассказывает истории жизни людей в момент глобальных перемен, а также показывает, где именно находится та самая позволительная грань, которую если пересечь, можно лишиться всего. Авторство принадлежит ирландскому писателю Брайану Фрилу, а украинская версия появилась лишь в октябре прошлого года.

Шоу в Дублине показывали на украинском языке, и билеты для украинских беженцев стоили всего 5 евро.

Напомним, 23 июня сообщалось, что в Праге избили россиянина, приняв его за украинца. Избиение было очень жестоким, потерпевший частично потерял зрение. Примечательно, что история приключилась еще в декабре прошлого года, однако огласку получила только сейчас.