Приняли закон, чтобы безнаказанно отбирать собственность – официальное заявление компании "Укрнефтебурение"

Рейдеры могут использовать новый закон, считают журналисты.

Вступившие в силу 26 июня изменения в законодательстве могут привести к масштабному рейдерству успешных предприятий под видом защиты государственных интересов. Такое заявление сделала ПРаТ "ДК "Укранфтобурниня" (УНБ) в своем обращении к Антимонопольному Комитету Украины 27 июня, передает "Телеграф".

В частности, в понедельник, 26 июня, вступил в силу Закон Украины от 30 мая 2023 г. №3137 – IX "О Внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации деятельности Фонда государственного имущества Украины, совершенствования управлением государственным имуществом и повышения эффективности санкционной политики".

Одним из пунктов этого закона можно обходиться без разрешения АМКУ на концентрацию активов, если целью приобретения контроля является недопущение возникновения или устранения последствий чрезвычайных событий.

В компании "Укрнефтебурения" напоминают, что с мая опротестовывают незаконные действия государственных чиновников, в частности, Минобороны Украины, Минэкономики Украины, Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и АРМА по передаче активов компании государству.

УНБ считает судебное решение о передаче незаконным и оспаривает его в суде, к тому же сам АМКУ нарушил требования законодательства при рассмотрении заявления ПАО Укрнафта и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде полученных "Укрнафтой" в управление активов "Укрнефтебурения".

Но самое главное, согласно закону Украины №3137 – IX в законы по АРМА вводится статья 21-1, предусматривающая передачу в управление активов предприятия с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, сбоев в тепло-, энерго-, энерго-, газо-, водоснабжении или остановки предприятий оборонного комплекса.

ПРаТ "ПК "Укрнефтебурение" в своем обращении отмечает, что не существовало никаких угроз для предприятия — газ добывался, зарплата выплачивалась, свои обязанности компания выполняла полностью. Однако это не помешало суду мотивировать свое решение отдать активы АРМА именно этой статьей.

В общем, в УНБ считают, что нет никаких законных оснований для передачи активов компании какой-либо третьей стороне кроме сохранения их как вещественного доказательства на время расследования уголовного производства. Попытки провести концентрацию этих активов в ПАО "Укрнафта" незаконны. Тем более под видом сохранения работы компании, которая и до ареста ее активов вполне успешно работала.

Именно поэтому, как считают в "Укрнефтебурении", эту норму в вступившем в действие 27 июня законе нечистые на руку госслужащие будут использовать в интересах разнообразных рейдеров.

Поэтому в ПРаТ "ПК "Укрнефтебурение" просят АМКУ учесть заявление компании, признать действия АРМА незаконными, и приобщить УНБ к рассмотрению заявления на концентрацию его активов. Соблюдать эту законную процедуру "Укрнефтебурение" просит Комитет уже не один раз.