В шаге от трагедии. В Польше с крыши дома сняли 4-летнюю девочку из Украины: где была мать

Ситуация была динамичной и очень опасной, ведь маленький ребенок несколько раз подходил к краю крыши.

В Польше в Варшаве на краю кровли одного из многоквартирных домов заметили 4-летнюю девочку, которая там гуляла. Об этом сообщает местный сайт полиции.

Очевидцы увидели ребенка и позвонили в соответствующие службы. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады на кошевом подъемнике. Они поднялись на крышу здания и благополучно сняли с нее девочку.

"Ситуация была динамичной и очень опасной, ведь маленький ребенок несколько раз подходил к краю крыши", — сообщают в полиции.

Далее полицейские начали выяснять, как ребенок сам оказался на крыше. Оказалось, что мать девочки — 41-летняя гражданка Украины. Женщина находилась дома в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже не заметила, что ребенок исчез.

Украинку задержали, а ребенка передали трезвому отцу, который вернулся по месту жительства с работы.

Следователи отдела полиции Урсинова предъявили обвинение 41-летней гражданке Украины в создании прямой опасности гибели или тяжкого повреждения здоровья своей дочери. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, что в Польше трагически погиб 14-летний подросток из Украины. Он с товарищем катался на велосипеде, когда его сбило авто, которое столкнулось с другой легковушкой.

Ранее сообщалось, что в Польше с крыши упал 17-летний украинец, который нелегально работал на стройке. Во время укладки металлической жести на кровле 4-этажного дома подросток сорвался и упал на тротуар.