Будет жарче обычного: чего ждать украинцам от погоды в июле

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в грядущем месяце будет на 1-2 градуса выше нормы. В ряде областей ожидается повышенное количество осадков.

В июле 2023 года средняя температура будет на несколько градусов выше нормы, также ожидается повышенное количество осадков в некоторых областях. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Сообщается, что средняя температура воздуха в июле по Украине составит 20-25 градусов. В Карпатских горах ожидается 16-18 градусов. Как отмечают синоптики, эти данные на 1-2 градуса превышают норму. Обычно средняя месячная температура воздуха по стране составляет 19-24.8 градусов.

Что касается дождей в июле, в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области ожидается в пределах синоптики прогнозируют 42-95 мм осадков в июле.

Количество осадков в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами достигнет 101-170 мм, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях является нормой.

При этом в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму дождей прогнозируется повышенное количество осадков.

Напомним, что по данным синоптиков, начало второго летнего месяца порадует погодой украинцев. В некоторых областях 1 июля пройдут небольшие дожди, но в остальной части Украины будет без осадков.

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