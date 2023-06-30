Судьба усадьбы Терещенко зависит от решения Верховного суда, — Тарас Загородний

Киевская прокуратура через суд заблокировала работы по реставрации усадьбы Терещенко и хочет вернуть здание в коммунальную собственность, что в условиях отсутствия денег на подобные проекты у местных властей приведет к превращению ее в очередной долгострой и повлечет дальнейшее разрушение памятника архитектуры, как это произошло с Гостиным двором и другими конфликтными объектами. Об этом в своем блоге на сайте Liga.net написал Тарас Загородний, управляющий партнер аналитического центра "Национальная антикризисная группа".

"Ко мне часто обращаются иностранные журналисты, которые приезжают в столицу Украины. Спрашивают, почему столько заброшенных зданий? Чаще всего спрашивают о Гостином дворе на Контрактовой площади. Или же о недострое на ул. Гончара, 17-23 возле Софии Киевской, или об усадьбе Терещенко на бульваре Шевченко. Что интересно, именно попытки активистов остановить строительство и превратили их в долгострои. Скандальные здания попадают в длительные судебные процессы, где решение постоянно меняют. Главная проблема в том, что нет алгоритма действия в таком случае, когда власть вернула дом в коммунальную собственность. Что делать дальше? В городе, как это обычно бывает, нет лишних денег на то, чтобы скандальный дом превратить в социальный объект. Вот так дом и стоит десятилетиями. Есть и другие примеры, в частности, новое здание Театра на Подоле, новый ЦУМ и др. Этими объектами занимались инвесторы и, придерживаясь строительных норм и рекомендаций столичных чиновников они сделали объекты, которые не стыдно показать туристам. Хотя против этих работ тоже активно протестовали киевляне", — написал Тарас Загородний.

Он отметил, что 17 июля дол усадьбы Терещенко будет рассматриваться в Верховном суде, и есть два варианта развития событий — застройщику позволят реставрировать здание в течение трех лет, или его вернут в коммунальную собственность, и тогда отвечать за реставрацию будет городская власть.

"Только что прочитал статью на сайте Delo.ua о судьбе усадьбы Терещенко. Это как раз пример, когда владелец хотел за собственные средства реставрировать усадьбу под контролем уважаемой организации — Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Но через суд прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть в коммунальную собственность. Как я уже отмечал, в коммунальной собственности усадьба вероятно превратится в очередной долгострой. Поэтому вижу два варианта: либо позволить владельцу реставрировать здание за 3 года (и проконтролировать, чтобы работы соответствовали утвержденному проекту), или в собственности общины он станет еще одним заброшенным домом, о котором мне придется рассказывать иностранцам. Надеюсь, что 17 июля Верховный суд примет верное решение. Глобально же ситуацию сможет исправить только новый Генеральный план развития Киева, где будут указаны зоны для застройки, рекреации, бизнеса и прочее. Ожидаем таких действий от столичной власти", — отметил Тарас Загородний.