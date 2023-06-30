СМИ рассказали, как Жеваго через суд забрал компанию на основе распечаток из Интернета

Компании Константина Жеваго намерены получить контроль над компанией-производителем шин из Белой Церкви — ООО "Премиори" — через фиктивную смену собственника британского юридического лица, говорится в соответствующем решении суда, о котором в своем материале написало издание"Апостроф", передает Delo.ua.

Журналисты утверждают, что ООО "Премиори" — это компания, созданная после побега Жеваго из Украины из-за уголовных преследований, связанных с выводом средств из банка "Финансы и кредит". Она владеет собственными производственными активами, а также арендует часть промышленных мощностей компании "Росава", которая сейчас находится в процессе банкротства.

По информации СМИ, основателем украинской компании была британская Premiorri LTD, зарегистрированная в Бристоле. С 2018 года единственным бенефициаром и директором компании был Александр Мерзляков. В 2020 году он принял решение расширить капитал ООО Премиори и привлек инвестора — Леонида Глиняного. Тот намеревался вложить в бизнес $5 млн в течение следующих 5 лет. Доли в уставном капитале распределились как 80 до 20 в пользу Глиняного.

Журналисты утверждают, что приблизительно в это же время Жеваго решил получить контроль над компанией, говорится в материалах судебного решения по делу №911/266/22, которое слушал в Хозяйственном суде Киевской области судья Андрей Черногуз. Для этого в британском реестре была произведена замена сначала директора, а затем и бенефициара Premiorri LTD, которым стал некий Терри Ли Роуз, якобы действовавший от имени Жеваго. После этого компания стала отрицать законность привлечения Глиняного.

СМИ пишут, что ключевой аргумент стороны Жеваго состоит в том, что она легитимно сменила владельца Premiorri LTD. И что Мерзляков якобы передал свои права Роузу. Но этот факт оппоненты подвергают сомнению. В доказательство передачи корпоративных прав от Мерзлякова г-ну Роузу предоставлена не до конца заполненная форма, а также никем не подписан протокол собрания, на котором якобы присутствовал Мерзляков (хотя тот был в это время не в Лондоне, а в Украине). Суд на эти обстоятельства никак не среагировал, несмотря на явные признаки подлога. Нового сертификата, удостоверяющего право собственности по Роузу, ни решения совета директоров о его назначении Premiorri LTD суду тоже не предоставила.

По информации медиа, судья хозяйственного суда Киевской области Черногуз А. Ф. рассмотрел в качестве надлежащих доказательств pdf-файлы неизвестного происхождения, в которых содержится якобы переписка, которая должна подтверждать фактическое право собственности Константина Жеваго или его сына Ивана, или третьего лица (в разных файлах по -разном) на Premiorri LTD. Сами файлы содержались в ящике, созданном в 2022 году, то есть уже в разгар судебного разбирательства.

Журналисты пишут, что наиболее неожиданной для юристов стала окончательная мотивация решения суда – признать структуры Жеваго владельцем Premiorri LTD из-за обстоятельств, вообще не фигурировавших в иске. Суд решил выяснить, был ли сформирован уставный капитал ООО "Премиори" двумя физлицами, основавшими компанию в 2015 году (они затем продали свои доли компании Premiorri LTD). Судья решил, что поскольку среди доказательств отсутствует подтверждение факта формирования статкапитала (их просто не подавали, потому что они не были предметом рассмотрения дела), то все дальнейшие действия по привлечению нового капитала он считает ничтожными. К таким выводам судья Черногуз А. Ф. пришел дополнительно исследовав доказательства в совещательной комнате, что прямо запрещено процессуальным законодательством", — говорится в статье. Журналисты со ссылкой на адвокатов отмечают, что в таком решении нет внутренней логики: если статкапитал не сформирован и нельзя было на основании этого привлекать инвестора – то как можно было вообще передавать доли в компании новым владельцам от Жеваго?

Уже 4 июля дело будет рассматривать апелляционная инстанция – Северный апелляционный хозяйственный суд.