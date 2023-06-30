Спорное решение: Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА

Некоторые депутаты Верховной Рады Украины раскритиковали решение, поскольку правительство не учло позицию союзников, а представители Transparency International Ukraine и послы G7 ("Большая семерка") выступили резко против.

Елена Дума, которая работала на должности заместителя председателя Черниговской ОГА, назначена правительством главой Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что соответствующее решение на заседании принял Кабмин. По его мнению, это назначение не поможет реформировать структуру, а способно запустить ликвидацию Нацагенства.

Железняк отметил, что нужно принимать решение о пересмотре полномочий, которые сейчас есть у АРМА. По его словам, стоит, как минимум надо у АРМА забирать функцию управления и продажи активов.

"Богом проклятое место", — высказался нардеп.

Отреагировал на это решение и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, власть назначила Елену Думу исключительно в своих интересах и не учитывала позицию союзников. Послы G7 также выступили против этого назначения.

"Поэтому, исключительно ради возможности воровать, ОП/Кабмин плюнули на позицию союзников, назначив Думу руководителем агентства", — пояснил он в Telegram.

Кто такая Елена Дума

В автобиографии новой руководительницы указано, что она училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Окончила вуз в 2022 году. Работала юрисконсультом с 2000 года. С 2006-го — на госслужбе в различных министерствах.

Елена Дума с 2022 года возглавляла Фонд социального страхования. Ее уволили в связи с "грубым нарушением законодательства о труде". Дума не согласилась с этим решением и назвала его незаконным.

Напомним, 29 июня против кандидатуры Елены Думы сразу выступили представители Transparency International Ukraine. В организации призвали Кабмин Украины не голосовать за ее кандидатуру на должность главы АРМА.