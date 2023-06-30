Вице-премьер Федоров о строительной сфере: три года без взяток, закон 5655 сделает еще прозрачнее

В течение трех лет украинский сектор строительства работает без взяток, а государство экономит миллиарды гривен благодаря прозрачной системе учета и выдачи разрешительных документов. Законопроект 5655 сделает систему еще более прозрачной. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцы уже 3 года строят без взяток, а государство экономит миллиарды — годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры — каждый след фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно", — написал вице-премьер.

По его словам, сейчас любые злоупотребления останавливаются на этапе попыток. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства 1,5 млрд грн в год. В целом государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.

"За три года работы ЕГЭСББ создали более 2,6 млн цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тысяч архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале Дія, которыми воспользовались уже более 100 тысяч раз", — рассказал вице-премьер.

Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые и дальше будут уничтожать коррупцию в строительной сфере.

"Кроме того, Председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель — вместе обсудить законопроект 5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще более прозрачной.

Спасибо командам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID / UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах за совместную работу", — подчеркнул Федоров.