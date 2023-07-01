Законопроект "О применении английского языка в Украине" будет доработан, – нардеп

По словам замглавы профильного комитета, альтернативой может стать программа поддержки кинотеатров или отдельных сеансов на английском языке. Например, люди могут получать специальные ваучеры на англоязычные сеансы.

Некоторые положения законопроекта "О применении английского языка в Украине", который вызвал резонанс в обществе, будут доработаны. Речь идет, в частности о дублировании англоязычных фильмов. Об этом замглавы комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила в эфире телемарафона.

"Я солидарна с теми, кто считает, что это (показ англоязычных фильмов на языке оригинала – ред.) сузит права украиноязычных граждан, которые идут посмотреть фильм. Я думаю, что как раз этот вопрос мы будем дорабатывать на комитете. (…) Хотя там уже предусмотрен достаточно длинный переходный период – вплоть до 2027 года. Но это действительно надо обсудить и с профильным сообществом, и с кинотеатрами, и вообще с людьми", — сказала Кравчук.

По ее мнению, как альтернативу можно предусмотреть программу поддержки кинотеатров или отдельных сеансов на английском языке. Это могут быть специальные ваучеры на англоязычные сеансы.

В то же время парламентарий уточнила, что требование обязательного знания английского языка будет предъявляться не ко всем госслужащим, а только к руководящему составу.

"Это законопроект рамочный, и он предоставляет "направление движения". Обязательное знание для определенных категорий госслужащих… Я здесь хочу сделать разъяснение, что речь не идет об абсолютно всех госслужащих, или всех полицейских, или всех таможенниках, или всех прокурорах", — отметила она.

По словам депутата, речь идет о руководящем составе, поскольку именно руководящий состав, по всей видимости, будет больше общаться и с донорами, и с инструкторами. Также она уточнила, что от этих людей потребуется уровень владения языком В2.

"Возможно, более высокий уровень нужен будет для чиновников категории А – руководителей государственных предприятий, госсекретарей и т.д. А для низших должностей, возможно, это будет более простой уровень", – резюмировала Кравчук.

Накануне, 30 июня, кинодистрибьютор Богдан Батрух рассказал Фокусу, что после того, как кинотеатры начнут показывать фильмы исключительно на языке оригинала, зритель массово перейдет на "пиратские" сайты, где украинского дубляжа мало, зато много российского. Поэтому, по его словам, популярным вновь может стать русский язык.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в перспективе государство планирует оплачивать курсы изучения английского языка для украинцев посредством программы єПідтримка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность разговаривать по-английски, сказал глава правительства.