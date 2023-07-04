Дожди с грозами и жара до 36°: синоптики рассказали, какая погода будет 5 июля

В западных и центральных областях прогнозируются дожди и грозы. В остальных регионах стоит ожидать солнечную погоду и жару.

В среду, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода. Однако, в отдельных регионах все же сохранится летняя прохлада из-за дождей и гроз. Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 июля, предполагает переменную облачность. Ночью в западных регионах, таких как Житомирская и Винницкая области, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем также возможны кратковременные дожди с грозами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны ожидается погода без осадков. Во время гроз местами могут возникать порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

По данным прогноза погоды на среду, 5 июля, ночью на большей части территории Украины ожидается температура +16-21°. В западных регионах страны ночью будет прохладнее — +13-18°, а на юге и юго-востоке будет теплее — +19-24°.

Днем воздух прогреется, и наиболее тепло будет на юге и юго-востоке, где ожидаются отметки на термометрах от +31-36°. В западных регионах страны днем будет прохладнее, с температурой +23-28°.

Карта погоды

Погода в Киеве

В Киевской области на среду, 5 июля, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем возможны кратковременные дожди и периодически грозы. Ветер будет менять направление и иметь скорость 3-8 м/с. Во время гроз местами возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +16-21 °, а днем поднимется до +27-32 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 17-19° тепла, а днем – 28-30° выше нуля.

Недавно ученые выяснили, что жаркая погода вызывает массовый всплеск измен. Как оказалось, высокая температура повышает либидо человека.