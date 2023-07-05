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Выезд за границу: почему в ПФУ могут приостановить выплату пенсий

Фото: thepage.ua | Почему украинцы могут остаться без пенсии по инвалидности

Украинцы жалуются, что ПФУ прекращает выплачивать пенсии по инвалидности гражданам, которые выехали за пределы государства.

Пенсионный фонд Украины может приостановить выплату средств украинцам в случае их выезда за границу. Портал "На Пенсии" опубликовал подробности.

Некоторые украинцы в связи с войной и началом масштабным вторжением войск России на территорию государства вынуждены были временно покинуть свое место жительства и выехать за границу. В связи с этим определенные категории граждан могут остаться без пенсии по инвалидности. Впрочем такие выплаты граждане имеют возможность вернуть.

Для пролонгации выплаты пенсии необходимо отправить заявление и документы в Пенсионный фонд. Украинцы могут отправить документы онлайн или посетить один из офисов государственной организации.

Перечень документов для подачи:

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • паспорт (в случае предоставления ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • оригинал документа, подтверждающего факт, что физическое лицо живое (предоставляет нотариус);
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные консульским учреждением Украины или дипломатическим представительством, или нотариально).

В ПФУ отметили, что лицо с инвалидностью с детства может получать соответствующие выплаты при наличии права и пенсию в связи с потерей кормильца. Речь идет о тех гражданах, которым инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получают социальную помощь, которая регламентируется нормами Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Напомним, 4 июля эксперты рассказали, куда украинцам стоит обращаться, чтобы не потерять часть выплат. В Пенсионном фонде заявили, что граждане после достижения пенсионного возраста должны подать документы, которые касаются назначения пенсии, в соответствующие инстанции в течение трех месяцев.