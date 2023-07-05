Выезд за границу: почему в ПФУ могут приостановить выплату пенсий

Украинцы жалуются, что ПФУ прекращает выплачивать пенсии по инвалидности гражданам, которые выехали за пределы государства.

Пенсионный фонд Украины может приостановить выплату средств украинцам в случае их выезда за границу. Портал "На Пенсии" опубликовал подробности.

Некоторые украинцы в связи с войной и началом масштабным вторжением войск России на территорию государства вынуждены были временно покинуть свое место жительства и выехать за границу. В связи с этим определенные категории граждан могут остаться без пенсии по инвалидности. Впрочем такие выплаты граждане имеют возможность вернуть.

Для пролонгации выплаты пенсии необходимо отправить заявление и документы в Пенсионный фонд. Украинцы могут отправить документы онлайн или посетить один из офисов государственной организации.

Перечень документов для подачи:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

паспорт (в случае предоставления ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

оригинал документа, подтверждающего факт, что физическое лицо живое (предоставляет нотариус);

копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные консульским учреждением Украины или дипломатическим представительством, или нотариально).

В ПФУ отметили, что лицо с инвалидностью с детства может получать соответствующие выплаты при наличии права и пенсию в связи с потерей кормильца. Речь идет о тех гражданах, которым инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получают социальную помощь, которая регламентируется нормами Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Напомним, 4 июля эксперты рассказали, куда украинцам стоит обращаться, чтобы не потерять часть выплат. В Пенсионном фонде заявили, что граждане после достижения пенсионного возраста должны подать документы, которые касаются назначения пенсии, в соответствующие инстанции в течение трех месяцев.