Что делать, если радиационная авария застала вас на улице: инструкция от Минздрава

В ведомстве рекомендуют не паниковать и внимательно следовать указаниям.

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали новые рекомендации на случай подрыва АЭС. На этот раз в ведомстве подробно объяснили, как действовать, если радиационная авария застала на улице. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По информации Минздрава, в первую очередь необходимо в срочном порядке защитить органы дыхания. Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев, или защитная маска. Далее важно как можно скорее найти укрытие, желательно с минимальным количеством окон.

Прежде чем войти в помещение, лучше осторожно снять с себя верхний слой одежды. После этого плотно закрыть все двери и окна, вентиляцию, а также любые другие щели, через которые воздух с улицы может попасть в помещение.

Далее лучше всего принять душ, так как радиационное загрязнение оседает на волосах, или хотя бы протереть тело влажными салфетками. Если в момент аварии на улице находятся домашние животные, их тоже необходимо помыть, или, как минимум, протереть влажными салфетками. В ведомстве добавляют, что первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после возможной аварии, поэтому лучше всего не выходить из помещения, пока от властей не последует соответствующий сигнал.

В ведомстве также рекомендуют не принимать калий йодида, если нет соответствующих указаний. В том случае, если власти дают добро на эвакуацию, необходимо следовать указаниям спасателей и передвигаться только по одобренным маршрутам.

Инстукции от Минздрава на случай аварии на АЭС Фото: Facebook / МОЗ

В ведомстве добавляют, что первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после возможной аварии, поэтому лучше всего не выходить из помещения, пока от властей не последует соответствующий сигнал.

"Это касается, в частности, эвакуации на авто. Примите во внимание, что первые часы после аварии — самые небезопасные, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль", — отмечают в МОЗ.

В ведомстве также рекомендуют не принимать калий йодида, если нет соответствующих указаний. В том случае, если власти дают добро на эвакуацию, необходимо следовать инструкциям спасателей и передвигаться только по одобренным маршрутам.

Ранее Фокус подробно разбирал ситуацию на Запорожской АЭС и вероятность ядерной катастрофы. Напомним, 4 июля в российских СМИ появилась информации о том, что Украина якобы готовит удар в оккупированном Энергодаре. Параллельно в украинском Генштабе предупредили, что российские оккупанты разместили взрывное устройство на крыше одного из блоков АЭС и, вероятно, готовят провокацию.

Также Фокус писал о том, как действовать в случае возможной аварии на ЗАЭС и почему не рекомендуется принимать таблетки калия йодида.