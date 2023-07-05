Взрывы, пострадавшие и самоубийство: все, что известно ситуации в Шевченковском суде (видео)

По предварительным данным, виновником является Игорь Гуменюк, который в 2015 году устроил теракт под Верховной Радов. В МВД заявили, что в результате подозреваемый скончался от взрыва гранаты. Фокус собрал все, что известно об инциденте в столице.

Под вечер среды, 5 июля в Шевченковском районном суде города Киев прозвучало сразу несколько взрывом и зафиксирована перестрелка. Есть раненные, а виновник скончался. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

Первый взрыв в суде: что известно

Первый взрыв, по информации Киевской городской военной администрации (КГВА), прозвучал в 17:20. Военные конвойной службы Национальной гвардии Украины привезли к помещению Шевченковского суда подсудимого, который и подорвал в туалете неизвестное взрывное устройство.

На место оперативно прибыли все экстренные службы.

"По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание", — подтвердил инцидент глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

В Офисе генерального прокурора написали о том, что обвиняемый находился в туалете и во время применения взрывного устройства пытался сбежать из суда, чтобы избежать наказания.

Украинские СМИ начали утверждать, что виновник взял в заложники двух конвоиров и закрылся с ними в туалете.

При этом, адвокат обвиняемого Виктор Байда отметил, что на судебном заседании присутствовал не лично, а онлайн. Сразу после него трансляция закончилась, поэтому он не знал ничего о произошедшем. После взрыва ему начали звонить журналисты с просьбой прокомментировать и поделились с ним подробностями инцидента.

В Киевпастрансе начали перекрывать движение транспорта после взрыва, чтобы обезопасить людей.

"Задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. В обоих направлениях полицией перекрыто движение транспорта", — сказано в сообщении.

Второй взрыв в суде: что известно

Прозвучал он по словам очевидцев в 19:00, сообщает корреспондент издания "Укринформ".

После этого сотрудники правоохранительных органов попросили медиков заехать на территорию суда, а очевидцев отойти подальше, ведь ситуация все еще нестабильная.

Из здания Шевченковского районного суда после этого вынесли двух людей на носилках. В Офисе генерального прокурора подтвердили, что в результате инцидента пострадало двое сотрудников правоохранительных органов, но в каком они состоянии — не сообщается.

Издание "ТСН" обратилось за комментарием к спикеру Шевченковского управления полиции Анне Зубревой, которая заявила о том, что переговоры с обвиняемым к тому моменту уже начались.

Народный депутат Алексей Гончаренко при этом отметил, что спецназ начал штурм здания суда. а ко второму взрыву на место прибыл глава МВД Игорь Клименко, который заявил, что виновник покончил жизнь самоубийством.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов Корда. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — пишет глава МВД, также подтвердив официально выше указанную информацию.

Взрывы в суде: кто виновник

По предварительным данным, виновным во взрывах в здании суда является Игорь Гуменюк. Мужчина в 2015 году устроил теракт под зданием Верховной Рады, что привело к гибели людей.

Судья-спикер Шевченковского районного суда ответила в комментарии изданию "Суспiльне", что взрывы прозвучали в момент конвоирования из зала суда Игоря Гуменюка, однако официальных подтверждений того, что именно он стоит за взрывами пока что нет.

"На сегодняшнем заседании Гуменюку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Подтвердить, что взрывы устроил он, пока не могут", — говорится в сообщении.

Один из адвокатов Александр Свиродовский подчеркнул, что также пока не может подтвердить, что подрывником являлся его подзащитный.

Теракт под зданием Верховной Рады: что известно

31 августа 2015 года Игорь Гуменюк бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов под стенами Верховной Рады Украины, писали в ТСН. Арсен Аваков, который на тот момент занимал пост главы МВД, заявил, что виновник был бойцом батальона "Сечь".

"Задержан Гуменюк Игорь Владимирович, использовал гранату типа РГО, военные скажут, что это за граната. Одна граната была при нем во время задержания, другую он бросил, признался в этом. Чека от гранаты была у него", — сообщал он.

Протестующие были против внеочередного заседания Верховной Рады, на котором должны были принять проект изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях.

Тогда от действий Игоря Гуменюка погибло четыре человек и десятки получили серьезные ранения. Суд над ним длился практически 8 лет.