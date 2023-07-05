В Шевченковском суде Киева произошел взрыв: спецназ штурмует админздание (фото)

Обвиняемый Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в суде в Киеве, по сообщениям, погиб на месте.

В здании Шевченковского суда раздался взрыв. Спецназ начал штурм здания суда. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

После взрыва из здания суда выбежал полицейский и попросил срочно подъехать скорую помощь.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что спецназ начала штурм здания.

После инцидента в Шевченковский райсуд приехал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Позже стало известно, что обвиняемый Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте. По предварительной информации, он взорвал себя, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"При штурме помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — рассказал министр.

Игорь Гуменюк Фото: Telegram

Напомним, 30 июня сообщалось, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба и пострадавших начали оперативно эвакуировать. Местные издания сообщали, что 43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека".