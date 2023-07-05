В Шевченковском суде Киева произошел взрыв: спецназ штурмует админздание (фото)
Обвиняемый Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в суде в Киеве, по сообщениям, погиб на месте.
В здании Шевченковского суда раздался взрыв. Спецназ начал штурм здания суда. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
После взрыва из здания суда выбежал полицейский и попросил срочно подъехать скорую помощь.
Также нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что спецназ начала штурм здания.
После инцидента в Шевченковский райсуд приехал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Позже стало известно, что обвиняемый Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте. По предварительной информации, он взорвал себя, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"При штурме помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — рассказал министр.
Напомним, 30 июня сообщалось, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба и пострадавших начали оперативно эвакуировать. Местные издания сообщали, что 43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека".