"8 лет без приговора": адвокат обвинил в действиях Гуменюка суд и прокуратуру (видео)

По словам Александра Свиридовского, его клиент был в подавленном состоянии, ведь ему в очередной раз продлили меру пресечения на 2 месяца. Также он неоднократно изъявлял желание мобилизоваться.

Адвокат Игоря Гуменюка, который устроил взрывы в Шевченковском районном суде Киева и в результате покончил жизнь самоубийством, рассказал о возможных мотивах своего клиента. Александр Свиридовский дал свой комментарий в эфире телеканала UWN 5 июля.

По его словам, подсудимый был крайне подавлен в последнее время, ведь его дело рассматривалось в суде практически 8 лет. Это и могло послужить мотивом для инцидента, который произошел в суде.

"У него определенным образом подавленное состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и суде, который продлевает его содержание под стражей", — говорится в сообщении.

Отдельно адвокат в разговоре с журналистами отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине его клиент хотел мобилизоваться и начать участвовать в боевых действиях на фронте. Он неоднократно обращался с заявлениями, однако этого так и не произошло и во время заседания 5 июля суд в очередной раз продлил меру пресечения еще на 60 суток. Игорь Гуменюк в результате инцидента в суде подорвал гранату в одном из помещений и скончался.

Напомним, 5 июля сообщалось, что в Шевченковском районном суде города Киев прозвучало сразу несколько взрывов и зафиксирована перестрелка. По предварительным данным, виновником является Игорь Гуменюк, который в 2015 году устроил теракт под Верховной Радой. В МВД заявили, что виновник скончался после подрыва гранаты.