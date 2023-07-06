Взрыв у Шевченковского суда: стали известны имена раненых правоохранителей,— СМИ

Сообщается, что ранения получили нацгвардеец и двое спецназовцев КОРД. Они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

В результате попытки бегства Игоря Гуменюка из здания Шевченковского суда 5 июля ранения получили три сотрудника МВД: один боец Национальной гвардии Украины и двое спецназовцев КОРДа. Об этом пишет издание "Страна.юа" со ссылкой на свои источники.

По словам источника, первым получил ранения нацгвардеец Руслан Деренко. У него диагностировали двухкостный перелом правой голени. На данный момент он находится в больнице.

Затем, как сообщается, уже во время штурма роения получили сотрудников спецподразделения КОРД. Так, у Юрия Карпенко осколочное ранение нижней части левой ноги. Второй — Николай Матвиенко, который получил открытый перелом левого голеностопного сустава с артериальным кровотечением и ушиб обоих внутренних участков бедра.

Издание пишет, что оба КОРДовца находятся в больнице.

Напомним, что 5 июля в Шевченковском суде Киева произошел взрыв. Обвиняемый Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в суде в Киеве, по сообщениям, погиб на месте.

Кроме того, Фокус писал, что в Шевченковском районном суде города Киев прозвучало сразу несколько взрывов и зафиксирована перестрелка. Первый взрыв прозвучал в 17:20. Военные конвойной службы Национальной гвардии Украины привезли к помещению Шевченковского суда подсудимого, который и подорвал в туалете неизвестное взрывное устройство.

Второй взрыв прозвучал примерно в 19:00. После этого сотрудники правоохранительных органов попросили медиков заехать на территорию суда, а очевидцев отойти подальше. Из здания Шевченковского районного суда после этого вынесли двух людей на носилках. В Офисе генерального прокурора подтвердили, что в результате инцидента пострадало двое сотрудников правоохранительных органов.

Виновным во взрывах в здании суда является Игорь Гуменюк. Мужчина в 2015 году устроил теракт под зданием Верховной Рады, что привело к гибели людей.