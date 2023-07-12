Минимализм, модерн и хай-тек: руководительница киевской студии дизайна YOUSUPOVA рассказала, как война в Украине повлияла на интерьерный дизайн

Студия дизайна интерьера YOUSUPOVA, основанная 11 лет назад, специализируется на премиум и бизнес-сегментах. Во время военных времен архитектурно-интерьерный рынок сталкивается с серьезными вызовами, что приводит к сокращению числа заказов.

За время своего существования студия, базирующаяся в Киеве, успешно завершила более 400 проектов не только в Украине, но и в более чем 10 других странах мира. Это включает в себя квартиры, коттеджи, таунхаусы, офисы и магазины. YOUSUPOVA отдает предпочтение стилям, таким как лофт, модерн, ар-деко, хай-тек, этно, но превыше всего ценит минимализм. Студия в основном работает с натуральными и экологически чистыми материалами.

Руководитель студии, Динара Юсупова, родом из Крыма, делится своей историей о переменных, связанных с последствиями войны для интерьерного дизайна: Во время войны мы не могли позволить себе покинуть нашу любимую профессию, несмотря на опасность обстрелов и снижение числа заказов. Несмотря на преграды и трудности, наша студия постоянно совершенствуется и преображается, изучая новые тенденции и технологии в области архитектурного интерьера.

Наша команда приняла решение не только адаптироваться к реалиям, но также обратить внимание на новые направления. Первое направление — разработка концепций для жилых и общественных пространств, способных обеспечить безопасность людей в любых критических ситуациях и условиях. Мы начали исследовать передовые инновации, технологии и материалы, которые могут минимизировать влияние различных внешних факторов, способных нарушить функционирование дома, а дизайн сделать устойчивым. Интерьерный дизайн системно обогащается необычными материалами, нам важно исследовать новые устойчивые материалы и решения, которые не наносят вред окружающей среде, мы начали смотреть в сторону использования не только простых и доступных материалов, а и тех, которые возможно сегодня создавать при помощи аддитивных технологий.

Я горжусь тем, что моя студия архитектуры и дизайна интерьера способна предлагать клиентам полный спектр услуг, включая не только дизайн интерьера, но также высококачественную инженерию. Мы осознаем, что внедрение современных инноваций в жилых помещениях имеет огромное значение. Поэтому мы предлагаем установку литиевых аккумуляторов, солнечных панелей, радиаторов отопления, датчиков антипотопа, систем водоочистки, очистки воздуха и увлажнения, а также интеграцию умного дома и системы безопасности.

Команда студии стремимся обеспечить, чтобы отключение электроэнергии или другие бытовые проблемы не становились кошмаром для наших клиентов. Вместе мы создаем жилые пространства, которые сочетают в себе комфорт, автономию и устойчивость к непредвиденным ситуациям. Мы готовы помочь нашим клиентам осуществить свою мечту о современном и функциональном доме, в котором они будут чувствовать себя уютно и защищено в любое время.

Говоря о общественной безопасности, мы желаем подарить украинским городам нашу концепцию современных автобусных остановок-укрытий, которые не только эстетически привлекательны, но, что самое важное, способны защитить людей от осколков. Мы заметили, что во время воздушных тревог поверхностный транспорт прекращает движение, а людям в таких ситуациях срочно требуется ближайшее укрытие — ближайшая возможность может быть только на автобусной остановке.

Второе направление — участие в архитектурных конкурсах. Мы уверены, что это направление будет активно развиваться в нашей стране, и мы хотим внести свой вклад в преобразование и восстановление культурных объектов Украины. Наша команда стремится помочь восстановлению, улучшению и модернизации инфраструктуры, которая отражает нашу культуру и историю, соответствуя духу времени. Мы стремимся, чтобы наши проекты были не только привлекательными, но и современными, функциональными и безопасными для своих пользователей.

Наша команда полна энтузиазма и преданности достижению этих целей. Мы уверенно преодолеваем преграды, и наша задача — создавать пространства, которые доставляют радость и вдохновение нашим клиентам, а также способствуют развитию нашего общества.

В период войны в нашей студии мы поддерживаем и помогаем друг другу, а также активно участвуем в благотворительных инициативах, поддерживающих нашу армию и пострадавших от агрессии людей. Помощь в преодолении текущих вызовов вдохновляет нас на новые профессиональные достижения.

https://www.instagram.com/yousupova.design/