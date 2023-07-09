В Киеве вспыхнул масштабный пожар: на левом берегу Днепра горит АЗС (видео)

По предварительным данным пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы. Всего в тушение пожара задействованы 30 человек личного состава ГСЧС.

В Деснянском районе Киева, что на левом берегу Днепра, днем 9 июля вспыхнул масштабный пожар. По информации городской администрации столицы, на данный момент в результате происшествия пострадали три человека, двое из них были срочно госпитализированы.

По некоторым источникам, пожар вспыхнул на Броварском проспекте 31/33, где расположена автозаправка. Сообщается, что в АЗС на скорости влетела иномарка, которая врезалась в хранилище с топливом.

Место пожара в Деснянском районе

Из-за возникшего пожара в небо поднялся огромный столб черного дыма, который был виден практически с любой точки столицы. В сети появились многочисленные кадры происшествия.

Пресс-служба ГСЧС в связи происшествием сообщила, что на место возгорания выехала команда спасателей в количестве 30 человек. Также для борьбы с огнем пожарники задействовали пять единиц специальной техники.

Мэр Киева Виталий Кличко в связи с инцидентом написал, что в настоящее время службы продолжают работы по локализации пожара.

"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют. Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте", — заявил Кличко.

Напомним, в Москве 7 июля загорелся бизнес-центр на Тверской, после чего огонь перекинулся на известный ресторан "Кафе Пушкинъ". Это заведение в свое время принимало таких гостей, как Анджелина Джоли и Билл Клинтон.