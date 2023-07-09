Не везет по всем фронтам: над Крымским мостом пронесся смерч (фото, видео)

Над перекрытым Крымским мостом, где скопились пробки из автомобилей, на фоне грозовой тучи пронесся смерч, который очевидцы успели снять на смартфоны.

В Крыму возле Керченского (Крымского) моста 9 июля пронесся смерч. Видео этого природного явления опубликовали в российском телеграм-канале ЧП / Крым.

Смерч из окна своего легкового автомобиля заснял местный житель, который проезжал мимо. На фоне темной грозовой тучи видна воронка небольшого смерча. Оккупационные власти полуострова по состоянию на сейчас не сообщают, пострадал ли кто-либо от стихии.

Отметим, что непогода в это воскресенье накрыла весь Крым. На полуостров обрушились ливны с грозами, град и шквал с порывами до 20 метров в секунду.

На Крым 9 июля обрушилась непогода

Сильно пострадал от непогоды Симферополь — город накрыл сильный ливень с грозой и молниями. На Симферопольском вокзале не могли пройти пешеходы и проехать машины из-за того, что локацию затопила вода.

На Симферополь обрушился ливень, который затопил район автовокзала

Мощный ливень зафиксировали также в Алупке. Из-за непогоды в разных районах Крыма уже отключили электричество.

Напомним, 5 июня в Киеве на озере пронесся водяной торнадо. Отдыхающие сняли необычное природное явление на камеру. По данным Всемирной метеорологической организации, торнадо над водой чаще всего фиксируются в тропиках или субтропиках.

А 25 мая смерч пронесся в Одесской области. Тогда ливень затопил улицы в Одессе, а в Александровке молния сожгла дом.