На Киевщине священнослужитель УПЦ МП отбивался от верующих огнетушителем (видео)

Местные жители пришли выполнить решение горсовета, согласно которому Спасо-Преображенский собор перешел под контроль ПЦУ. Однако представители УПЦ МП отказались выполнять его.

В Белой Церкви Киевской области между священнослужителями УПЦ МП и горожанами произошел конфликт возле Спасо-Преображенского собора. Все из-за невыполнения УПЦ МП решения о переходе храма под контроль ПЦУ. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что 10 июля местные жители пришли в Спасо-Преображенский собор, который по решению горсовета перешел к ПЦУ, но не смогли попасть внутрь храма из-за сопротивления сторонников УПЦ МП. Один из служителей достал огнетушитель и начал отбиваться им от верующих, разбрызгивая газ.

После потасовки жители Белой Церкви вместе с представителями ПЦУ таки попали в Спасо-Преображенский собор. Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

"Двери храма были не только закрыты, но и заварены изнутри металлическим щитом" — сообщил митрополит Белоцерковский Евстратий Зоря.

Он добавил, что от 30 июня 2023 года единственным законным пользователем Спасо-Преображенского собора г. Белая Церковь является Управление Белоцерковской епархии ПЦУ.

На месте также работали правоохранители для обеспечения порядка.

Напомним, что в УПЦ МП пожаловались, что из-за того, что заповедник опечатывал корпуса Киево-Печерской лавры, верующие "по техническим причинам" не смогли попасть на богослужения.

Ранее Минкульт Украины и Национальный заповедник Киево-Печерская лавратребовали от монахов УПЦ МП покинуть корпус Лавры до 4 июля.