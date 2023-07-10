Призывал россиян захватить всю Украину: СБУ сообщила о подозрении священнослужителю (фото)

Иподиакон УПЦ (МП) оправдывал военные преступления российской армии в Украине, рассказали в спецслужбе. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

Также он героизировал главу Чечни Рамзана Кадырова и оправдывал военные преступления российской армии на территории Украины.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что иподиакон был сторонником нацизма, пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал врага к захвату всей территории Украины.

У фигуранта дела были проведены обыски по местам его проживания, во время которых обнаружено:

компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды;

запрещенную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Черкасской области Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Черкасской области Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Черкасской области Фото: СБУ

На основании собранных доказательств священнослужителю сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, 5 июля СБУ задержала предателя, который скрывался от правосудия. Следователи СБУ выяснили, что коллаборационист получил указание выявлять места пребывания украинского подполья для проведения дальнейших облав.

4 июля Фокус сообщал, что СБУ задержала хакеров, которые опустошили счета украинцев. В ходе спецоперации силовики задержали 12 подозреваемых. Вероятно, они совершали преступления в сговоре с работниками банков.