Охота на российский бизнес: что сделала Украина за полтора года и кто тормозит процесс?

После принятия изменений в закон "О санкциях" в мае 2022 года состоялось несколько громких судебных процессов по конфискации активов российских олигархов в Украине. Почему не все дела заканчиваются успехом, а львиная доля бизнеса с российскими корнями продолжает работать?

Украинцы воюют с россиянами и ... дальше им платят

Полномасштабная война между Россией и Украиной продолжается уже почти полтора года. Вследствие агрессии Кремля погибли десятки тысяч украинцев, миллионы были вынуждены сменить место жительства. Все это — общеизвестные факты, которые, к сожалению, стали фоном нашей повседневной жизни. Украина как государство и украинцы как нация стремятся разорвать любые связи со страной-агрессором, яркими символами чего стали, например, так называемый "пушкинопад", переименование топонимов, связанных с колониальным прошлым, и тому подобное. Однако кроме культурной, языковой, дипломатической есть еще одна сфера, в которой россиянам до сих пор удается сохранить свое присутствие, и она не менее важна, ведь приносит оккупантам деньги. Речь идет о российском бизнесе или бизнесе с российскими корнями, который, несмотря на войну, продолжает зарабатывать на украинцах.

Платформа больших данных VKURSI свидетельствует, что на украинском рынке пока продолжают работать более 20 тысяч компаний, которые имеют прямую связь с Россией. По состоянию на 24 февраля 2022 года таких предприятий было более 24 тысяч, следовательно, за 16 месяцев полномасштабной войны российский бизнес в Украине сократился лишь на 12,5%. По данным того же VKURSI, в 2022 году украинцы заплатили российским компаниям почти 23 миллиарда гривен. Это, к примеру, больше, чем крайний пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов ($500 млн). Среди компаний, которые имеют российские корни, — ряд облэнерго, стратегические предприятия и знакомые каждому украинцу бренды.

В условиях войны любой бизнес, связанный со страной-агрессором или ее гражданами, должен быть конфискован и продан украинскому или иностранному владельцу на прозрачных торгах. Стратегические же предприятия, вероятно, стоит национализировать. Все необходимые законодательные механизмы для этого сейчас созданы. Что касается национализации, то 29 мая этого года Верховная Рада со второй попытки таки приняла закон, который позволяет выводить с рынка и передавать в управление государства банки подсанкционных владельцев. В СМИ этот документ часто называли "законом о национализации Альфа-Банка" — прежде всего, как ожидается, с его помощью должны национализировать финучреждение, которое в прошлом году сменило название на Sense Bank. Через холдинг ABH Holdings S.A., имеющий штаб-квартиру в Люксембурге, банком владеют российские олигархи Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. В начале мая холдинг заявил о начале выхода из российских активов, однако заслуживает ли это заявление доверия — открытый вопрос, учитывая желание россиян любой ценой сохранить контроль над своей собственностью. Так, в октябре прошлого года совладелец банка Михаил Фридман заявил о намерении докапитализировать финучреждение на миллиард долларов, надеясь, очевидно, таким образом договориться с украинскими властями.

В случае успешного применения законодательного механизма Sense Bank станет лишь третьим российским активом, который был национализирован в Украине после 24 февраля 2022 года. Еще в мае прошлого года решением СНБО были изъяты корпоративные права и финансы российских "Сбербанка" и госкорпорации "Веб.РФ". На этом процесс остановился. Летом 2022-го Министерство экономики Украины сформировало перечень российских активов, подлежащих национализации, 5 августа его одобрил Кабмин. Но в дальнейшем Совет национальной безопасности и обороны вернул документ на доработку, которая продолжается до сих пор.

Украинские судьи на стороне российских олигархов: кто виноват?

Более действенным оказался механизм гражданской конфискации в рамках закона "О санкциях", изменения в который были подписаны президентом Владимиром Зеленским 23 мая 2022 года. Согласно законодательным новациям, конфисковать можно любое имущество лица, попавшего под действие ограничений СНБО за причастность к российской агрессии. Решение выносит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по результатам рассмотрения иска Министерства юстиции, на которое возложили обязанность искать доказательства принадлежности того или иного актива подсанкционному лицу. 3-го июня в интервью "Радио Свобода" министр юстиции Денис Малюська пообещал, что процесс взыскания имущества россиян и их приспешников в доход государства будет "быстрым". Под эту задачу в июле в Минюсте был создан отдельный Департамент санкционной политики, который возглавила Инна Богатых.

По итогам года работы Департамент отчитался о взыскании активов 20-ти лиц, решение суда в отношении которых вступило в законную силу. В целом Минюст подал 22 иска в ВАКС в отношении 26-ти фигурантов санкций СНБО. 11 из них касаются не олигархов, а российских ректоров и депутатов, которые поддерживали агрессию против Украины и владеют недвижимостью в аннексированном Крыму. Эту недвижимость у них конфисковали — пока, до деоккупации полуострова, только на бумаге. Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes объяснила, что такие дела попали в приоритетные, поскольку в команде Минюста есть младшие юристы, которые на таких относительно легких исках набираются опыта.

В послужном списке министерства есть и действительно серьезные активы российских олигархов, которые были взысканы в доход государства. "Первой ласточкой" стал бывший совладелец "Vodafone Украина" Владимир Евтушенков, чьи предприятия сейчас изготавливают беспилотники для армии РФ. 1 сентября Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать у него 17 объектов недвижимости и доли в пяти компаниях, работающих в Украине, которые впоследствии передали в управление Фонда государственного имущества.

Интересным и показательным было дело о конфискации активов российского олигарха Михаила Шелкова — младшего партнера соратника Путина, гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Через кипрский оффшор Limpieza Limited россиянин контролировал ряд стратегических предприятий в Украине, в частности — Демуринский горно-обогатительный комбинат на Днепропетровщине. 20 февраля 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной агрессии России против Украины, 75% акций "Лимпьезы" приобрела другая кипрская оффшорная компания — Bolatico Limited. Таким образом, конечным бенефициаром активов Шелкова якобы стала некая гражданка Украины Светлана Ильтьо. Сумма сделки была номинальной — за 3750 евро женщина стала владелицей мощного титанового комбината. Однако судьи Высшего антикоррупционного суда признаков фиктивности не заметили и отказали Минюсту в удовлетворении иска. В конце концов, Апелляционная палата ВАКС таки постановила конфисковать активы, которые российский олигарх пытался скрыть. Интересно, что Демуринский ГОК, чтобы доказать свой "патриотизм", даже перечислил 1 млн гривен на помощь Вооруженным силам Украины. Это дело подтверждает информацию, обнародованную Национальным агентством по предотвращению коррупции, о том, что перед началом вторжения в Украину Владимир Путин собрал у себя всех олигархов и приказал переоформить фирмы и имущество, чтобы вывести их из-под санкций. По данным НАПК, участником этой встречи был и один из самых богатых россиян — владелец компании "Русал" Олег Дерипаска.

Активы Дерипаски — всего 9 компаний, среди которых ООО "Алюминий Украины", "Гуардон Украина", "Николаевский глиноземный завод", "Глуховский карьер кварцитов", "Запорожалюминторг", "Сервисный центр "Металлург", ЗАО "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер", — Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать еще в феврале этого года. Однако адвокаты предприятий обжаловали это решение. 16 июня Апелляционная палата ВАКС подтвердила взыскание семи компаний, связанных с российским олигархом, но отказала Минюсту в конфискации двух карьеров — Хустского и Жежелевского. Судьи признали недостаточными доказательства связи предприятий с Дерипаской.

В чем причина таких неудач Министерства юстиции в судах? В ведомстве жалуются на недостаток специалистов: в профильном Департаменте, по словам Ирины Мудрой, работает около 20-ти человек, которых недостаточно, чтобы выполнять большую по объему аналитическую работу — распутывать сложные схемы маскировки собственности — "матрешки" из офшоров, трастов и т.п. Оппоненты Минюста в судебных производствах — высокооплачиваемые и хорошо мотивированные адвокаты. Ведомство также призывает принять ряд законодательных изменений, которые бы облегчили розыск и блокирование активов россиян. В частности, настаивают на создании публичного Государственного реестра санкций, к которому бы имели доступ регистраторы, нотариусы, банки, которые должны были бы проявлять к подсанкционным лицам повышенную бдительность. Соответствующий законопроект в марте этого года народные депутаты приняли в первом чтении с доработкой. А 24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент инициативу о предоставлении Минюсту доступа к банковской тайне относительно счетов фигурантов санкций. Документ находится на рассмотрении Комитета по вопросам правовой политики.

Заметим, что несмотря на отдельные неудачи большинство исков Минюста ВАКС удовлетворяет. Так, 13 марта Апелляционная палата подтвердила решение о конфискации у российского олигарха Евгения Гинера акций PINBank. По данным "Экономической правды", финучреждение хочет получить в свое распоряжение "Укрпочта", глава которой Игорь Смелянский давно лелеет идею создания почтового банка. Другое резонансное дело — по ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, 67% акций которого принадлежали близкому другу Путина Аркадию Ротенбергу. 20 марта ВАКС взыскал долю российского олигарха в доход государства. Было заявлено, что выручка с продажи Ocean Plaza будет передана на нужды ВСУ. 4 июля первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что ТРЦ может стать одним из первых активов, реализованных через систему "Прозорро.Продажи". В дальнейшем именно эта платформа онлайн-аукционов станет основной для продажи конфискованного российского имущества.

В общем, как видим, работа Министерства юстиции и Высшего антикоррупционного суда приносит результаты, но темпы явно неудовлетворительные, учитывая то, сколько еще активов, прямо или скрыто принадлежащих россиянам, продолжают работать в Украине. Так, СНБО уже ввел санкции против более 11-ти тысяч человек в связи с российской агрессией. Из них 342 имеют активы в Украине, 31 человек — значительные (олигархические) активы. Есть вопросы и к Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики, которая разрабатывает санкционные списки для Совета нацбезопасности. Например, аналитики неправительственной организации StateWatch насчитали в Украине 112 активов 53-х российских олигархов, не все из которых находятся под украинскими санкциями.

Запутанные схемы: как российский бизнес делает вид "украинский" или "европейский"

28 июня Министерство юстиции подало иск в ВАКС о взыскании в доход государства активов группы VS Energy. Директор Департамента санкционной политики Инна Богатых назвала это дело "главной санкционной битвой". Действительно, производство будет очень показательным, ведь VS Energy — это тот кейс, когда российский бизнес пытается избежать ограничений, притворившись европейским бизнесом. Наиболее угрожающим является то, что группа контролирует восемь (!) украинских облэнерго. В собственности VS Energy — также шесть отелей в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, работающих под брендом Premier, и еще 31 юридическое лицо. Все эти активы якобы принадлежат европейцам — гражданам Латвии Виллису Дамбинсу, Валтсу Вигантсу и Артурсу Альбергсу, гражданам Германии — Олегу Сизерману и Марине Ярославской. На самом деле, как установили журналисты ряда известных СМИ, в частности — "Радио Свобода" и DW, — все указанные лица имеют связь с членами приближенной к Путину так называемой "лужниковской" группы — российскими олигархами Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным, а также многолетним депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым. Так, "немка" Марина Ярославская — это жена россиянина Гинера, остальные европейцы работали в структурах олигархов, или были их младшими бизнес-партнерами. Минюст утверждает, что собрал более 11 тысяч страниц доказательств того, что именно россияне являются владельцами VS Energy, — теперь дело за Высшим антикоррупционным судом.

Другой пример сокрытия связей с Россией — переименование сети спортивных товаров "Спортмастер-Украина" на Athletics. "Спортмастер" — это российская компания, основанная россиянами Николаем и Владимиром Фартушняками, однако зарегистрированная не в России, а в Сингапуре. На основании этого руководители украинской "дочки" "Спортмастера" еще с 2014 года заявляли об отсутствии у сети российских корней. В марте 2022 года "Спортмастер" провел ребрендинг, изменив название, однако структура собственности фирмы не изменилась: акции сети принадлежат малоизвестным компаниям, зарегистрированным в Гонконге и Сингапуре. Среди учредителей ООО "Атлетикс" указаны многолетние менеджеры "Спортмастер-Украина" Людмила Кныш и Игорь Слоев.

Конфискация корпоративных прав у российских владельцев — это не конечная цель, ведь бизнес должен продолжать работу, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет. В процессе продажи или передачи в управление конфискованных активов также могут возникать трудности. Так, продолжается судебная волокита из-за определения управляющего ЧАО "Винницабытхим" (ТМ "Ушастый нянь") — одного из крупнейших в Украине производителей стирального порошка. 100% акций предприятия принадлежали российскому АО "Невская косметика", однако 26 июля 2022 года Печерский районный суд Киева своим постановлением передал их в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в рамках рассмотрения уголовного производства. 24 октября АРМА объявило конкурс на управляющего активом, который выиграло ООО "Крайтекс-Сервис", однако результаты оспаривает не допущенный к участию в конкурсе производитель антисептиков ООО "М Д М". Пока "Крайтекс-Сервис" пытается запустить актив и вывести на рынок стиральный порошок отечественного производства, компания не допущенная даже к конкурсам АРМА, которая в 20 раз меньше по доходу от "Винницапобутхим", ставит палки в колеса. Или может быть таким образом бывшие российские владельцы пытаются вернуть себе завод, используя ставит палки в колеса. Или может быть таким образом бывшие российские владельцы пытаются вернуть себе завод, используя ООО "М Д М", как подставную компанию.

Напоследок стоит отметить, что выявление российских бизнес-активов в Украине и их конфискация — это еще один важный фронт в Войне за Независимость. Российская экономическая экспансия, как мы убедились, и в чем уже убедились на Западе, имеет целью не только заработок, а прежде всего — распространение своего влияния и подготовку почвы для будущей военной экспансии. На примере Украины весь мир видит, что вслед за российскими деньгами заходят российские танки. Поэтому и Европа, несмотря на все трудности, сейчас разрывает эти бизнес-связи, которыми были опутанные целые сферы экономики. Украина в этом процессе должна лидировать и показывать пример другим, так же как наши Вооруженные силы показывают миру пример мужества на поле боя.