Пенсия в Украине: кто из украинцев рискует потерять выплаты

В ПФУ рассказали, что будут проверять соответствие персональных данных получателей выплат реальности.

Пенсия 2023 года может измениться для определенных категорий граждан, а некоторые из украинцев рискует потерять выплаты. Закон Украины "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании" и приказ "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" регулирует соответствующие проверки.

Правительство Украины намерено провести верификацию социальных выплат. Среди прочего, это также касается и пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Поэтому некоторые из них могут внезапно остаться без пенсии.

Во время проверок будет происходить валидация данных. Будут проверять соответствие персональных данных пенсионеров реальности. Представители Пенсионного фонда Украины оценят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Пенсия 2023 года не будет предоставляться в случае определенных причин. В частности, это касается следующих обстоятельств:

пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев

пенсионеру назначили пенсию по документам, имеющим ошибки или несоответствия

если пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу

получение выплат на основании фальшивых или недействительных документов

если пенсионер умер — в таком случае пенсию забирают в соответствии с законодательными моментами

если пенсионер переселенец и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы

Получатель пенсии может ее потерять. Для того, чтобы внезапно остаться без государственных выплат, нужно проверить все ли в порядке с документами.

Напомним, 11 июля в ПФУ сообщили, что с 2023 года состоится индексация пенсий с 1 июля. Фокус узнал, кто из украинцев получил солидную прибавку.