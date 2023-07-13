В Минкульте показали, как будет выглядеть Родина-Мать с тризубом на щите (видео)

На замену символики используют 28 млн гривен, все расходы покроет украинский крупный бизнес. Министр Александр Ткаченко намекнул, что ко Дню Независимости Украины монумент уже декоммунизируют.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал фото с монументом Родины-Матери и сообщил, что в ближайшее время советский герб будет заменен украинским. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 13 июля.

"Хочу, чтобы это было мое последнее селфи на фоне Родины-матери с советским гербом", — написал Ткаченко.

Снимок, опубликованный Александром Ткаченко в соцсетях Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Чиновник проинформировал, что 13 июля Минкульт публично представил проект "Тризуб Родины". Он напомнил, что замену герба СССР на тризуб в приложении "Дія" поддержали 85% участников опроса.

"Над реализацией изменений мы работаем уже более года и наконец можем сообщить о деталях действительно исторического проекта", — заявил министр.

В посте говорится, что на обновление монумента не будут потрачены средства из государственного бюджета. Замену советского символа украинским финансирует крупный бизнес.

"Стоимость проекта — 28 млн гривен. Это значительно меньше, чем просчитывали ранее", — подчеркнул Ткаченко.

Он поблагодарил доноров и партнеров, которые присоединились к проекту.

"Следите за новостями, будет еще много сюрпризов. Увидимся возле обновленной Родины-матери 24 августа на День Независимости Украины", — заявил глава Минкульта.

Также 13 июля вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите Родины-Матери на украинский тризуб.

Фото: Александр Кубраков / Twitter

"Декоммунизация в действии! Строительные работы продолжаются", — написал Кубраков.

Напомним, эксперты оценивали вероятные расходы на замену советского герба на щите Родины-Матери в 36 млн гривен.

12 июля в Министерстве культуры и информационной политики заявляли, что готовы представить масштабный проект "Тризуб Родины". В публикации говорилось, что ждали этого момента с даты провозглашения независимости Украины.