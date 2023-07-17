Сеть "Укрзолото" передала более 3 млн грн на восстановление Херсонщины

Теракт на Каховской ГЭС нуждался в быстрых и решительных действиях. В начале июня, сразу после взрыва, было ясно, что понадобится много сил и технических средств для эвакуации местных жителей и откачки воды. Поэтому сеть "Укрзолото" с первых дней перечислила 1500000 грн на закупку спасательных средств: лодок, гидрокостюмов, насосов, станций очистки воды. Это было необходимо для эвакуации людей из зоны техногенной катастрофы и борьбы с последствиями теракта, вызванного страной-агрессорой. Следующим шагом стал запуск благотворительной акции со сбором средств на восстановление Херсона.

В период с 10 по 30 июня каждый желающий, покупая ювелирные украшения, мог присоединиться к акции. По ее условиям 100 грн с каждой покупки были направлены в Благотворительный фонд Сергея Притулы. За 20 дней акции удалось собрать 1689100 гривен. Таким образом, сеть перечислила 3 ​​189 100 грн в помощь пострадавшему региону. Этот результат возможен только благодаря совместным усилиям сети и клиентов.

"Укрзолото" направляет собранные средства в поддержку пострадавших Херсонщины. Вода отошла и даже уцелевшие дома многих херсонцев оказались непригодными для дальнейшей жизни. Одной из главных проблем есть отсутствие питьевой воды и канализации. Все собранные средства направляются на закупку специальной техники для аварийно-спасательных коммунальных служб. В список вошли: спецсредства для сбора ила, машины для прочистки каналов, откачки сточных вод и цистерны для доставки и раздачи питьевой воды. Это первоочередное оборудование для обеспечения базовых нужд жителей пострадавшего региона.

"Укрзолото" не впервые проводит благотворительные акции или перечисляет собственные средства в фонды, занимающиеся волонтерской деятельностью. Ювелирная сеть считает, что важна как гуманитарная поддержка, так и помощь военным. Поэтому регулярно передает автомобили для Сил Обороны Украины, которые работают на разных направлениях.