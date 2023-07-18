Елену Терещенко призвали прекратить давление на судей посредством митингов и СМИ

Елену Терещенко, которая собирает митинг на заседание Большой Палаты Верховного суда по делу об усадьбе Терещенко, призывают прекратить давление на судей с помошью массовых акций и средств массовой информации. Об этом в своем блоге на сайте Liga.net написал Тарас Загородний, управляющий партнер аналитического центра "Национальная антикризисная группа".

"Вот фоторепортаж из памятки Терещенко, которая фатально разрушается из-за блокирования активистами любых реставрационных работ по ее восстановлению. Этот дом — памятник архитектуры, он находится в самом центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко. Здание находится в частной собственности компании, которая обязалась его отреставрировать. Но семья Терещенко вместе с киевской прокуратурой пытается вернуть ее в собственность города. Проблема в том, что усадьба разваливается, а пока продолжаются судебные процессы, владельцу запрещено проводить там любые работы, а если усадьбу вернут в коммунальную собственность, вряд ли в киевском бюджете скоро найдутся лишние миллионы гривен на реставрацию, к тому же еще есть давление на суд со стороны так называемых "активистов". Вчера попал на пост госпожи Терещенко с адресованным гневом судьям Верховной палаты. Мол, суд перенесли с 17 на 19 июля. Понимая, что закон не на ее стороне, Елена Терещенко пытается убедить суд принять нужное решение другими аргументами. Проигранные до этого дела она объясняет "продажностью" судей, а перенос даты заседания – их испугом перед "толпой неравнодушных киевлян". Но она сама собирает активистов на судебное заседание, еще предусмотрительно просит не забыть паспорт. Эти люди и запугивают судей. Кроме того, в своем посте она называет фамилии всех судей, прямо заявляя, что именно они будут ответственны за "дальнейшее уничтожение памятников архитектуры недобросовестными застройщиками", — написал Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что это не только прямое давление на суд, но и манипуляция фактами.

"Ведь, наоборот, есть яркие примеры, когда старинные здания, которые находились в частной собственности, передавались государству и впоследствии приходили в упадок — в основном, из-за нехватки средств для реставрации или хотя бы консервации для предотвращения дальнейшего разрушения", — отметил Тарас Загородний и привел примеры – Дом Сикорского, Эндокринологическая больница, усадьба Ипсиланти, Podil Heritage center, а также восстановление бывшего завода "Арсенал" и реконструкция Арсенальной площади.

Как сообщало ранее издание "Дело", в случае решения суда в пользу законного владельца он обязуется завершить реставрационные работы в течение трех лет.