РФ скандалами с ТЦК и их руководителями хочет сорвать мобилизацию в Украине, — военный

Россияне с помощью ИПСО пытаются сорвать мобилизацию в Украине. В частности, разгоняя фейки о территориальных центрах комплектования и их руководителях. Об этом в facebook написал блогер, а ныне военнослужащий Кирилл Сазонов, передает портал Ukranews.

Темпы и результаты мобилизации в Украине напрямую зависят от работы и репутации ТЦК. Чтобы сорвать мобилизацию, российская пропаганда взяла на вооружение коррупционный скандал вокруг бывшего военкома Одесщины Евгения Борисова и стала распространять схожие, но ничем не подкрепленные новости о ТЦК в других областях.

Сазонов привел пример председателя ТЦК Львовщины Александра Тищенко. Ряд СМИ распространили новость о якобы взяточничестве и наличии у него зарубежной недвижимости со ссылкой на экс-нардепа Игоря Мосийчука из партии Олега Ляшко.

"Доказательная база — "журналистское расследование" самого Мосийчука. Друзья, ну камон. Ладно еще ноунеймы в фейсбуке, но важные, казалось бы, редакции. Вы что забыли, кто это?… К сожалению, отдельные коррумпированные военкомы, типа Борисова из Одессы врагу очень помогают. А еще — полезные идиоты, которые выключают критическое мышление и носят русские вбросы", — написал Сазонов.

Он также напомнил, что среди сотрудников и глав ТЦК немало ветеранов, людей с боевым опытом и ранениями, которые были на войне, в отличие от тех, кто пытается дискредитировать их. Кроме того, в Минобороны мобилизацию курирует "не кто попало, а Герой Украины, генерал-лейтенант Павлюк".

"Давайте включать трезвость ума и принимать реальность такой, какой она есть. И уже не помогать врагу воплощать его планы по срыву мобилизации и дестабилизации ситуации внутри государства", — призвал военнослужащий.

Напомним, журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач установил, что семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.