Дует из окон: лучший ремонт окон в Киеве

Ситуация, когда из окон дует, может доставить массу неприятных эмоций даже летом. А с наступлением холодов продувание из пластикового окна становится настоящей проблемой — сквозняки не только доставляют дискомфорт, но и провоцируют развитие заболеваний.

Из закрытого пластикового окна дуть не должно — это аксиома! Наш партнер — компания "Энфилд Виндовс" поможет разбираться, что делать, если из окон дует, и кому доверить ремонт окон в Киеве.

Почему из окна может дуть?

Одно из преимуществ металлопластиковых окон — высокая герметичность: в отличие от деревянной столярки, пластиковые окна в норме не должны пропускать холодный воздух в помещение. Но если сквозняк есть — значит, что-то пошло не так.

Если продувание отмечается в месте стыка рамы и створки — "виноватыми" могут быть:

Недостаточно сильный прижим створки к раме — по всему периметру образуется щель, через которую проникают сквозняки.

створки к раме — по всему периметру образуется щель, через которую проникают сквозняки. Нарушение регулировки . Створка деформируется или перекашивается, в месте перекоса неплотно прилегает к раме, результат — как в предыдущем пункте.

. Створка деформируется или перекашивается, в месте перекоса неплотно прилегает к раме, результат — как в предыдущем пункте. Повреждение, деформация или пересыхание уплотнителя. Оконный уплотнитель обеспечивает 50% герметичности, и если уплотнительная резинка пересыхает, "заламывается" или разрывается — в зазор проникает холодный воздух.

Есть еще две распространенные ситуации:

Дует из-под подоконника . Причина — неправильное обустройство монтажного шва в нижней области примыкания.

. Причина — неправильное обустройство монтажного шва в нижней области примыкания. Дует из-под откосов. Причина — негерметичный монтажный шов или недостаточно теплоизолированные откосы.

Специалисты "Энфилд Виндовс" записали видео, в котором рассказали о причинах и способах устранить продувание из окон.

Что делать: решаем проблему продувания

Итак, с причинами разобрались — отвечаем на второй вопрос: как устранить продувание? Помогут следующие действия:

Усилить прижим створки к раме, повернув эксцентриковые цапфы так, чтобы риски (или просто утолщения) были направлены в сторону помещения. Провести регулировку фурнитуры пластикового окна, устранив перекос и выровняв створку на петлях. Заменить оконный уплотнитель (исходя из опыта мастеров "Энфилд Виндовс" это нужно делать раз в 8-12 лет). Если дует из-под откосов или из-под подоконника — придется герметизировать монтажный шов, иногда со вскрытием отделки. Продувание в нижней части окна "лечится" демонтажем отлива и наклеиванием ленточного герметика, полностью перекрывающего путь сквознякам.

В любом случае, проблему продувания из пластикового окна нужно решать — иначе с первыми холодами дискомфорт станет более чем заметным. А в сильные морозы сквозняки будут "дополнены" наледью и инеем в местах продувания.

Профессиональное устранение проблемы со сквозняками

Как видно из предыдущего раздела, самостоятельно справиться с проблемой продувания пластиковых окон реально. Но не все могут правильно определить причину появления сквозняков, и не у всех есть навыки для сложных работ — например, замены уплотнителя или регулировки перекошенной створки.

Жители Киева и Киевской области могут доверить борьбу со сквозняками специалистам. Если продувание вас беспокоит — обратитесь в компанию "Энфилд Виндовс". Наши мастера выедут по указанному адресу, проведут диагностику для обнаружения причины продувания — и предложат пути решения проблемы. Цены на услуги мастеров по ремонту и регулировке окон более чем доступны — при этом мы даем 12 месяцев гарантии на все выполненные работы.

Дует из окна? Обращайтесь — и мы оперативно решим проблему сквозняков!