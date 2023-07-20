РФ продолжает поставлять дешевый газ в Украину и ЕС, — СМИ

После российского вторжения активизировались трейдеры, нехарактерные для газового рынка Европы. Де-факто, это связанные с РФ компании, которые при помощи схемы скрытого смешивания продолжают поставлять российский газ на Балканы и в Украину, передают "Українські новини".

Яркий пример — "швейцарский газовый трейдер" Petroalps SA, созданный в 2011 году. Работники и учредители с российским гражданством. Доставляет сжиженный газ ж/д цистернами из Казахстана на терминал Темрюк (Краснодарский край РФ), где казахский газ смешивают с российским в пропорции 45%+55%. Далее "казахский" газ закачивается в танкер LPG и плывет в Румынию на газовый терминал Octogon Gas&Logistics (эксклюзивно работает только с компанией Interport gas SRL). Терминал принадлежит Валентину Покора (Valentin Pocora), бывшему румынскому таможеннику, на которого открыто уголовное дело относительно контрабанды и неуплаты налогов.

Rhinestone Trading Gmbh, "австрийский" трейдер, продает смешанный газ в Украину и страны Балканского региона. Схема таже: казахский газ смешивают с российским на территории терминала Темрюк, далее танкером газ поставляется на Octogon Gas&Logistics в Румынию. В сертификатах происхождения указывается турецкий, казахский или "европейский" газ. По информации польского Glob Terminal – конечным бенефициаром австрийской компании Rhinestone Trading GmbH является гражданин РФ Максим Дехтяр. До февраля 2022 года компания активно развивала оптовые продажи газа в Украине через ТОВ "УКРДНІПРОГАЗ" (позже переименовано в "УДГ ТРЕЙДИНГ").

Связанные с РФ трейдеры демпингуют на рынках Румынии, Украины и Болгарии, вводя в заблуждение потребителей и таможню. Газ с настоящим сертификатом происхождения Казахстана, Турции и других европейских стран на условиях FCA в порту Румынии котируется на уровне цены Sanotrach +, 140$ за тонну. Цена российско-казахского газа 90-95$ за тонну (на условиях FCA в порту Румынии по котировке Sanotrach+). Причина столь существенной разницы — в газовой смеси присутствует дешевый российский газ. Украинские трейдеры, покупающие "смузи" из дешевого российского газа, по факту, сотрудничают с Газпромом, основным спонсором российской армии.

По информации "Консалтинговой группы А-95" в Украине отсутствует прямой запрет поставок LPG российского происхождения. Однако действует постановление Кабмина №426 от 9 апреля 2022 года, которое устанавливает эмбарго на ввоз на территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров из РФ. Документ дополняет постановление КМУ №1147 от 30 декабря 2015 года, которым запрещен импорт товаров российского происхождения согласно прилагаемому перечню. Правда, в перечне отсутствуют какие-либо энергетические ресурсы. Этим "окном" пользуются трейдеры для ввоза российского газа на территорию Украины с таможенной территории третьих стран. А для получения сертификата EUR1 достаточно 51% европейского газа в партии.

Европарламент в Резолюции от 6 октября 2022 года призвал к полному эмбарго на импорт ископаемого топлива из РФ. Румыния запретила импорт и транзит российского газа и заявила об освоении собственного газового месторождения Neptune Deep в Черном море. МИД Украины, СБУ, Интерпол должны максимально препятствовать распространению российского газа через румынский терминал Octogon Gas&Logistics, который стал российским газовым хабом.