Кубраков: Открытие нового объекта McDonald"s в Украине – важный сигнал для бизнеса

Открытие нового объекта McDonald's в Украине является важным сигналом для бизнеса. Такое убеждение выразил вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает "Интерфакс Украина".

McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только больших городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев-Чоп" — важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже вопреки войне", — заявил вице-премьер.

Как сообщила пресс-служба McDonald's, 21 июля компания открыла первое заведение у автотрассы М-06 "Киев-Чоп" в Житомирской области в 127 км от Киева.

Запуск заведения возле автотрассы в Житомирской области запланирован еще до полномасштабного вторжения, отмечается в сообщении.

Новый McDonald's стал одним из самых больших в Украине: его площадь составляет более 500 кв. м, имеет 133 места в зале и 116 на террасе. Возле ресторана находится парковка для больших автобусов.

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.